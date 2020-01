ഹാമില്‍ട്ടണ്‍: ന്യൂസീലന്‍ഡ് മണ്ണില്‍ ആദ്യ ട്വന്റി 20 പരമ്പരജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ. അഞ്ചു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യ ആധികാരികമായി ജയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍, ആദ്യ പരമ്പര വിജയത്തിനരികിലാണ് ഇന്ത്യ.

ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ട്വന്റി 20 പരമ്പര വിജയിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടുവട്ടവും ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ പര്യടനത്തിനെത്തിയപ്പോള്‍ തോല്‍വിയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച സെഡന്‍ പാര്‍ക്കില്‍ നടക്കുന്ന മൂന്നാം ട്വന്റി 20 ജയിച്ചാല്‍ പരമ്പര ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമാകും. മത്സരം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മുതല്‍.

ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ആറു വിക്കറ്റിനും തുടര്‍ന്ന് ഏഴുവിക്കറ്റിനുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിജയം. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും അര്‍ധസെഞ്ചുറി നേടിയ ലോകേഷ് രാഹുല്‍, ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ എന്നിവരുടെ ഫോം ഇന്ത്യയുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുന്നു.

ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് ഷമി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ബൗളിങ് വിഭാഗവും ഇതുവരെ മികച്ചുനിന്നു. ബുംറയുടെ കണിശതയെ അതിജീവിക്കാന്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡ് ബാറ്റിങ്ങിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഋഷഭ് പന്ത്, സഞ്ജു വി. സാംസണ്‍, വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍ എന്നിവര്‍ അവസരംകാത്ത് പുറത്തുണ്ടെങ്കിലും ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീമില്‍ വലിയമാറ്റത്തിന് സാധ്യതയില്ല. പരമ്പര വിജയത്തിനാകും മുന്‍തൂക്കം.

രണ്ടു മത്സരം കളിച്ച സ്പിന്നര്‍ യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹലിന് പകരം കുല്‍ദീപ് യാദവിനെ ഇറക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പരമ്പരയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താന്‍ ബുധനാഴ്ച ന്യൂസീലന്‍ഡും പരമാവധി ശ്രമിക്കും.

Content Highlights: India vs New Zealand 3rd T20 in Hamilton