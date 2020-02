വെല്ലിംങ്ടണ്‍: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മോശം തുടക്കം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 88 റണ്‍സിനിടെ നാലു മുന്‍നിര വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായി.

പൃഥ്വി ഷാ (16), മായങ്ക് അഗര്‍വാള്‍ (34), ചേതേശ്വര്‍ പൂജാര (11), ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി (2) എന്നിവരാണ് പുറത്തായത്. അജിങ്ക്യ രഹാനെ (24*), ഹനുമ വിഹാരി (6*) എന്നിവരാണ് ക്രീസില്‍. ഒടുവില്‍ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 101 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ് ടീം ഇന്ത്യ.

കിവീസിനായ കെയ്ല്‍ ജാമിസണ്‍ രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ബോള്‍ട്ടും സൗത്തിയും ഓരോ വിക്കറ്റും നേടി.

പുല്ലുനിറഞ്ഞ പിച്ചും വെല്ലിങ്ടണിലെ ശീതക്കാറ്റും ഇന്ത്യയ്ക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ കടുപ്പമാക്കുകയായിരുന്നു. വൃദ്ധിമാന്‍ സാഹയ്ക്ക് പകരം ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ യുവതാരം ഋഷഭ് പന്ത് ഇടംനേടി.

