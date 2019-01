നേപ്പിയര്‍: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം. 135 റണ്‍സിനിടെ ആതിഥേയരുടെ ആറു വിക്കറ്റുകള്‍ ഇന്ത്യ വീഴ്ത്തി.

മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മുഹമ്മദ് ഷമിയും രണ്ടു വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയ യൂസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹലുമാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡ് മുന്‍നിരയെ തകര്‍ത്തത്. മാര്‍ട്ടിന്‍ ഗുപ്റ്റിലിനെ (5)യും കോളിന്‍ മണ്‍റോ (8)യേയും പുറത്താക്കി ഷമിയാണ് ന്യൂസിലന്‍ഡിനെ ആദ്യം ഞെട്ടിച്ചത്. പിന്നാലെ റോസ് ടെയ്ലര്‍ (24), ടോം ലാഥം (11) എന്നിവരെ പുറത്താക്കി ചാഹല്‍ ആതിഥേയരെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. 12 റണ്‍സെടുത്ത ഹെന്റി നിക്കോള്‍സിനെ കോദാര്‍ ജാദവും പുറത്താക്കി. 14 റണ്‍സോടെ മിച്ചല്‍ സാന്റ്‌നറും മടങ്ങി. ഷമിക്കാണ് വിക്കറ്റ്.

അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയുമായി പുറത്താകാതെ നില്‍ക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റന്‍ കെയ്ന്‍ വില്യംസണിലാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍. 31 ഓവറില്‍ ആറിന് 135 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡ്. 57 റണ്‍സുമായി കെയ്ന്‍ വില്യംസണും ബ്രെയ്‌സ്‌വെല്ലുമാണ് ക്രീസില്‍

ഷമിക്ക് റെക്കോഡ്

അതിനിടെ ഏകദിന മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ 100 വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന റെക്കോഡ് മുഹമ്മദ് ഷമി സ്വന്തമാക്കി. മാര്‍ട്ടിന്‍ ഗുപ്റ്റിലിനെ പുറത്താക്കിയതോടെയാണ് ഷമി ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. വെറും 56 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഷമിയുടെ നേട്ടം. 59 ഏകദിനങ്ങളില്‍ നിന്ന് 100 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയിരുന്ന ഇര്‍ഫാന്‍ പത്താന്റെ റെക്കോഡാണ് ഷമി മറികടന്നത്. മത്സരത്തില്‍ മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഷമി വിക്കറ്റ് നേട്ടം 102 ആക്കി.

നേരത്തെ ടോസ് നേടിയ ന്യൂസീലന്‍ഡ് ക്യാപ്റ്റന്‍ കെയ്ന്‍ വില്യംസണ്‍ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.

