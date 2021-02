ചെന്നൈ: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ പരമാവധി റണ്‍സ് നേടാനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുക. സ്പിന്നിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചില്‍ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.. രോഹിത് ശര്‍മ (25*), ചേതേശ്വര്‍ പുജാര (7*) എന്നിവര്‍ ക്രീസില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 249 റണ്‍സിന്റെ ലീഡുണ്ട്.

ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 329 റണ്‍സിന് പുറത്തായെങ്കിലും സന്ദര്‍ശകരെ 134 റണ്‍സിന് പുറത്താക്കി 195 റണ്‍സ് ലീഡ് ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുത്തു. രണ്ടാംഇന്നിങ്‌സില്‍ ഒരു വിക്കറ്റ്മാത്രം നഷ്ടത്തില്‍ 54 റണ്‍സും നേടിയതോടെ ടെസ്റ്റ് ഏറക്കുറെ ഇന്ത്യയുടെ വരുതിയിലായി. സ്‌കോര്‍: ഇന്ത്യ 329, ഒന്നിന് 54. ഇംഗ്ലണ്ട് 134.

ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനുവേണ്ടി പൊരുതിനിന്നത് വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബെന്‍ ഫോക്‌സ് (42*) മാത്രം. ഇന്ത്യയുടെ ആര്‍. അശ്വിന്‍ വീണ്ടും അഞ്ചുവിക്കറ്റ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയപ്പോള്‍ ആദ്യ ടെസ്റ്റിനിറങ്ങിയ അക്‌സര്‍ പട്ടേലും ഇഷാന്ത് ശര്‍മയും രണ്ടുവീതം വിക്കറ്റെടുത്തു.

രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഇന്ത്യക്ക് ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിനെ (14) നഷ്ടമായി. ഞായറാഴ്ച ആകെ 15 വിക്കറ്റ് വീണതില്‍ പത്തും സ്പിന്നര്‍മാര്‍ കീശയിലാക്കി. ഇന്ത്യയില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്‌സ് ടോട്ടലാണിത് (134). 1981ല്‍ മുംബൈയില്‍ 102 റണ്‍സിന് പുറത്തായിട്ടുണ്ട്.

ആറിന് 300 എന്നനിലയില്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാം ഓവറില്‍ത്തന്നെ അക്‌സറിനെ (5) നഷ്ടമായി. രണ്ടുപന്തിനുശേഷം ഇഷാന്തും മടങ്ങി. അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ ഋഷഭ്, കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പരമാവധി സ്‌കോര്‍ ചെയ്യുക എന്ന നയത്തിലേക്ക് മാറി. മൂന്ന് സിക്‌സും ഏഴ് ബൗണ്ടറിയുമടക്കം 58 റണ്‍സെടുത്ത ഋഷഭ് ഒടുവില്‍ കൂട്ടാളികളില്ലാതെ ബാറ്റിങ് അവസാനിപ്പിച്ചു.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആദ്യ ഓവറിലെ മൂന്നാംപന്തില്‍ റോബി ബേണ്‍സിനെ (0) നഷ്ടമായത് ഒരു സൂചനമാത്രമായിരുന്നു. സ്പിന്നര്‍മാര്‍ക്ക് നല്ല ആനുകൂല്യം കിട്ടിയതിനൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഉജ്ജ്വലമായ ക്യാച്ചുകളും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പതനത്തിന് കാരണമായി.

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം വായിക്കാം...

