ചെന്നൈ: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ദിനം ബാറ്റിങ് ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത് പരമാവധി റണ്‍സ് നേടുക എന്നത് മാത്രമാണ്. ആദ്യ ദിനം കളിയവസാനിക്കുമ്പോള്‍ ആറുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 300 എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ. 33 റണ്‍സെടുത്ത് ഋഷഭ് പന്തും അഞ്ചുറണ്‍സെടുത്ത് അക്ഷര്‍ പട്ടേലും പുറത്താവാതെ നില്‍ക്കുന്നു. ബാറ്റിങ്ങില്‍ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന കൂട്ടുകെട്ടാണിത്. ഇനി വരാനുള്ളതെല്ലാം ബൗളര്‍മാരാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മികച്ച ടോട്ടല്‍ പെട്ടന്ന് നേടി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ബാറ്റിങ്ങിനയക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുക.

രണ്ടു മുന്‍നിര ബാറ്റ്‌സ്മാന്മാര്‍ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായ പിച്ചില്‍ രോഹിതിന്റെ വീരോചിത സെഞ്ചുറിയോടെ (161) ഇന്ത്യ ആദ്യദിനം ആറിന് 300 റണ്‍സിലെത്തി. അജിന്‍ക്യ രഹാനെ (67) രോഹിതിന് കൂട്ടായി. ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി (0), ഓപ്പണര്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ (0) എന്നിവര്‍ പൂജ്യത്തിന് മടങ്ങി. രോഹിത്, രഹാനെ, ചേതേശ്വര്‍ പുജാര (21), ആര്‍. അശ്വിന്‍(13) എന്നിവരും മടങ്ങി. ഒന്നാംദിനംതന്നെ സ്പിന്നര്‍മാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ പിച്ചില്‍ 350-375ലെത്തിയാല്‍ ഭേദപ്പെട്ട സ്‌കോറാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.

ആഗ്രഹിച്ചപോലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ടോസ്, ഗാലറിയില്‍ ആരാധകരുടെ കൈയടി. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ തുടക്കം എന്തുകൊണ്ടും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇന്നിങ്‌സിലെ ഒമ്പതാമത്തെ പന്തില്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിനെ (0) ഒലി സ്റ്റോണ്‍ ക്ലീന്‍ ബൗള്‍ ചെയ്തത് ഞെട്ടലായി. അപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരുന്നില്ല. രണ്ടാം വിക്കറ്റില്‍ രോഹിത്പുജാര സഖ്യം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി. ആക്രമണമാണ് നല്ല പ്രതിരോധം എന്ന സിദ്ധാന്തത്തില്‍ രോഹിത് ശര്‍മ വീണുകിട്ടിയ സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലെല്ലാം പന്തിനെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പായിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ അക്കൗണ്ടിലെത്തുന്ന റണ്‍സില്‍ മുക്കാല്‍പങ്കും ആ ബാറ്റില്‍നിന്നായിരുന്നു. 21-ാം ഓവറില്‍ സ്പിന്നര്‍ ജാക്ക് ലീച്ചിന്റെ പന്തില്‍ പുജാര സ്ലിപ്പില്‍ ക്യാച്ച് ആയി. ആറു പന്തുകള്‍ക്കുശേഷം മോയിന്‍ അലിയുടെ ഓവറില്‍ വിരാട് കോലി ബൗള്‍ഡ് ആയതോടെ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാമ്പ് മ്ലാനമായി. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടിയ കാണികളും നിരാശരായി. ഒന്നിന് 85 എന്നനിലയില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യ മൂന്നിന് 86 എന്നനിലയിലേക്ക് വീണു.

നാലാം വിക്കറ്റില്‍ രഹാനെയും രോഹിതും ചേര്‍ന്ന് ഉശിരന്‍ പ്രകടനം നടത്തി. രോഹിത് 41-ല്‍നില്‍ക്കേ ഒരു അര്‍ധാവസരം നല്‍കിയതും 90-കളില്‍ ഒന്ന് പതറിയതും ഒഴിച്ചുനിര്‍ത്തിയാല്‍ ചടുലവും ആധികാരികവുമായിരുന്നു ബാറ്റിങ്.

സ്വന്തം സ്‌കോര്‍ 161-ല്‍നില്‍ക്കേ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്ന ഒരു കൂറ്റന്‍ ഷോട്ടില്‍ മോയിന്‍ അലിക്ക് ക്യാച്ച് നല്‍കി മടങ്ങുമ്പോള്‍ രോഹിത് നിരാശനായിരുന്നു. 310 പന്തില്‍ ഈ സഖ്യം 162 റണ്‍സ് ചേര്‍ത്തു. ഓവറില്‍ ശരാശരി മൂന്നു റണ്‍സിലേറെ. 231 പന്തില്‍ 18 ഫോറും രണ്ട് സിക്‌സും ചേര്‍ന്നതാണ് രോഹിതിന്റെ ഇന്നിങ്‌സ്.

രോഹിത് മടങ്ങി ഒരു റണ്‍സ് മാത്രം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തപ്പോള്‍ അജിന്‍ക്യ രഹാനെയും മടങ്ങി. 149 പന്തില്‍ ഒമ്പതു ഫോര്‍ സഹിതമാണ് രഹാനെ 67 റണ്‍സിലെത്തിയത്. മൂന്നിന് 248 റണ്‍സിലെത്തിയിരുന്ന ഇന്ത്യ അഞ്ചിന് 249 എന്നനിലയില്‍ വീണ്ടും പരുങ്ങലിലായി. ശനിയാഴ്ച വീണ ആറില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റും സ്പിന്നര്‍മാര്‍ക്കാണ്.

