ലോര്‍ഡ്‌സ്: ലോര്‍ഡ്‌സ്: 289 റണ്‍സ് ലീഡ് വഴങ്ങി രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ് ബാറ്റിങ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടു വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായി. പതിവുപോലെ മുരളി വിജയ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കും മുമ്പ് പുറത്തായി. ആന്‍ഡേഴ്‌സണാണ് വിക്കറ്റ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ കെ.എല്‍ രാഹുലും ക്രീസ് വിട്ടു. 10 റണ്‍സെടുത്ത് നില്‍ക്കെ രാഹുലിനെ ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ വിക്കറ്റിന് മുന്നില്‍ കുടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ 13 റണ്‍സിനിടയില്‍ ഇന്ത്യക്ക് ഓപ്പണര്‍മാരെ നഷ്ടമായി.

നേരത്തെ ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സിലും ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ന്റെ പന്തില്‍ പൂജ്യത്തിന് മുരളി വിജയ് ക്രീസ് വിട്ടിരുന്നു. രണ്ടാമിന്നിങ്‌സില്‍ മുരളി വിജയിയുടെ വിക്കറ്റെടുത്തതോടെ ലോര്‍ഡ്‌സില്‍ 100 വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്ന ബൗളറായി ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍. ആന്‍ഡേഴ്‌സണ് മുമ്പ് മുത്തയ്യ മുരളീധരനാണ് ഒരു ഗ്രൗണ്ടില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റ് നേടിയത്. ശ്രീലങ്കയിലെ ഗോള്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ 111 വിക്കറ്റും കാന്‍ഡിയിലെ അസ്ഗിരിയ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ 117 വിക്കറ്റും കൊളംബോയിലെ എസ്.എസ്.സി സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ 166 വിക്കറ്റും നേടിയിട്ടുണ്ട് മുരളീധരന്‍. ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിലെ ഒന്നാം നമ്പര്‍ ബൗളറായ ഇംഗ്ലീഷ് പേസറുടെ 550-ാമത്തെ ഇരയാണ് മുരളി വിജയ്.

നേരത്തെ ഏഴു വിക്കറ്റിന് 396 റണ്‍സെടുത്തു നില്‍ക്കെ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്‌സ് ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ 289 റണ്‍സിന്റെ ലീഡായി. ആറു വിക്കറ്റിന് 357 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നാലാം ദിനം കളി തുടങ്ങിയത്. 39 റണ്‍സ് കൂടി ഇന്നിങ്‌സിനോട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്‌സ് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 40 റണ്‍സെടുത്ത സാം കറന്റെ വിക്കറ്റ് വീണതോടെയാണിത്. നേരത്തെ സെഞ്ചുറി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്ന ക്രിസ് വോക്ക്‌സ് 137 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.

ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റിന് 131 റണ്‍സെന്ന നിലയിലായിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട്, എന്നാല്‍ ആറാം വിക്കറ്റില്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്ന വോക്‌സ്-ബെയര്‍‌സ്റ്റോ കൂട്ടുകെട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ഇരുവരും 189 റണ്‍സാണ് സ്‌കോര്‍ബോര്‍ഡിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തത്. 129 പന്തില്‍ നിന്നായിരുന്നു വോക്‌സ് തന്റെ ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ബെയര്‍‌സ്റ്റോവും സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഏഴു റണ്‍സകലെ വെച്ച് ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ ബെയര്‍‌സ്റ്റോവിനെ പുറത്താക്കി. ഇന്ത്യക്കായി ഷമിയും ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

ജോസ് ബട്‌ലര്‍ 24 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്തായപ്പോള്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ജോ റൂട്ടിന് 19 റണ്‍സെടുക്കാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളു. ഇരുവരേയും മുഹമ്മദ് ഷമി വിക്കറ്റിന് മുന്നില്‍ കുടുക്കുകയായിരുന്നു. 32 റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഓപ്പണര്‍മാര്‍ പുറത്തായത്. 21 റണ്‍സെടുത്ത അലെസ്റ്റയര്‍ കുക്കിനെ ഇഷാന്ത് ശര്‍മ്മ ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക്കിന്റെ കൈയിലെത്തിച്ചു. 11 റണ്‍സെടുത്ത ജെന്നിങ്‌സിനെ മുഹമ്മദ് ഷമി വിക്കറ്റിന് മുന്നില്‍ കുടുക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ അരങ്ങേറ്റ താരം ഒളിവര്‍ പോപ്പും ക്രീസ് വിട്ടു. 28 റണ്‍സടിച്ച പോപ്പിനെ പാണ്ഡ്യ വിക്കറ്റിന് മുന്നില്‍ കുടുക്കുകയായിരുന്നു. 19 റണ്‍സെടുത്ത ജോ റൂട്ട് മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ ഇരയായി. അതും എല്‍.ബി.ഡബ്ല്യുവായിരുന്നു.

മഴ രണ്ടുവട്ടം കളിമുടക്കിയ രണ്ടാം ദിനം 35.2 ഓവറില്‍ 107 റണ്‍സിന് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു. 29 റണ്‍സെടുത്ത ആര്‍. അശ്വിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍.

💯 Test wickets for @jimmy9 at @HomeOfCricket - what an achievement!#ENGvIND #howzstat pic.twitter.com/X5gkNt3mBc