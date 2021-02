ചെന്നൈ: ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ ടോസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇന്ത്യയെ വിരാട് കോലിയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ജോ റൂട്ടും നയിക്കും. ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ ഷഹബാസ് നദീം, ഇഷാന്ത് ശര്‍മ എന്നിവര്‍ ഇടം നേടി. പരിക്കേറ്റ അക്ഷര്‍ പട്ടേലിന് പകരമാണ് നദീം ടീമിലിടം നേടിയത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യ മൂന്ന് സ്പിന്നര്‍മാരെയാണ് കളിപ്പിക്കുന്നത്. വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ഋഷഭ് പന്ത് കളിക്കും.

മറുവശത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ന് കളിക്കുന്നത്. ഡോമിനിക്ക് സിബ്ലി, ഒലി പോപ്പ്, ഡാന്‍ ലോറന്‍സ്, ഡോം ബെസ്റ്റ് എന്നിവര്‍ ടീമില്‍ ഇടം നേടി.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ നെറുകയിലാണ്. ആ വിശ്വാസം അതിരുകടന്നാല്‍ അപകടമാകുമെന്ന് ഓര്‍ക്കണമെന്നു മാത്രം.

ഐ.സി.സി. ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിന്റെ ഫൈനല്‍ ബര്‍ത്തുറപ്പിക്കാന്‍ ഇരുടീമുകള്‍ക്കും ഈ പരമ്പര ജയിക്കണം എന്നതിനാല്‍ മത്സരത്തിന് ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നാലു മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയില്‍ 2-0 ത്തിന് ജയിച്ചാല്‍ ഇന്ത്യ ഫൈനലിലെത്തും. ഇംഗ്ലണ്ടിനാകട്ടെ 3-0 അല്ലെങ്കില്‍ 3-1 ന് ജയിക്കണം.

ഓസ്‌ട്രേലിയയെ 2-1 ന് തോല്‍പ്പിച്ചതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഇന്ത്യയെങ്കില്‍ ശ്രീലങ്കയെ (2-0) തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്.

സ്വന്തം ഗ്രൗണ്ടില്‍ കളിക്കുമ്പോള്‍ അത്യന്തം അപകടകാരികളായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്‍തൂക്കമുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു. എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയില്‍ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നേടിയ ഒരേയൊരു ടീമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്. കഴിഞ്ഞകുറി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ട് വന്‍ തോല്‍വി (4-0) നേരിട്ടു.

ടീം ഇന്ത്യ: രോഹിത് ശര്‍മ, ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍, ചേതേശ്വര്‍ പൂജാര, വിരാട് കോലി, അജിങ്ക്യ രഹാനെ, ഋഷഭ് പന്ത്, ആര്‍ അശ്വിന്‍, വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍, ഷഹബാസ് നദീം, ഇഷാന്ത് ശര്‍മ

ടീം ഇംഗ്ലണ്ട്: റോറി ബേണ്‍സ്, ഡൊമനിക് സിബ്ലി, ഡാന്‍ ലോറന്‍സ്, ജോ റൂട്ട്, ഒലി പോപ്പ്, ബെന്‍ സ്റ്റോക്‌സ്, ജോസ് ബട്‌ലര്‍, ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍, ഡോം ബെസ്സ്, ജെയിംസ് ആന്‍ഡേഴ്‌സന്‍, ജാക്ക് ലീച്ച്

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം താഴെ വായിക്കാം...

