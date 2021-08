ട്രെന്റ്ബ്രിഡ്ജ്: ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ മഴ വില്ലനാകുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ മഴ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാം ദിനം ഇന്ത്യ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 125 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലാണ്. അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയുമായി കെഎല്‍ രാഹുലും ഏഴു റണ്‍സോടെ ഋഷഭ് പന്തുമാണ് ക്രീസില്‍. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒന്നാമിന്നിങ്‌സ് സ്‌കോറിനൊപ്പമെത്താന്‍ ഇന്ത്യക്ക് 58 റണ്‍സ് കൂടി വേണം.

രോഹിത് ശര്‍മ, ചേതേശ്വര്‍ പൂജാര, വിരാട് കോലി, അജിങ്ക്യ രഹാനെ എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായത്. രോഹിത് 36 റണ്‍സെടുത്തപ്പോള്‍ പൂജാരയുടെ സമ്പാദ്യം നാല് റണ്‍സാണ്. കോലിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായില്ല. അഞ്ചു പന്തില്‍ അഞ്ചു റണ്‍സെടുത്ത് രഹാനെയും ക്രീസ് വിട്ടു.

97 റണ്‍സിന് ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ ഇന്ത്യ പിന്നീട് തകരുകയായിരുന്നു. 15 റണ്‍സ് എടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ്‌ ഇന്ത്യ നാല് വിക്കറ്റ് കളഞ്ഞത്.

നേരത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ 65.4 ഓവറില്‍ 183 റണ്‍സിന് പുറത്തായി. ജസ്പ്രീത് ബുംറയും മുഹമ്മദ് ഷമിയും ചേര്‍ന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ബാറ്റിങ് നിരയെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു. 108 പന്തില്‍ 11 ഫോറിന്റെ സഹായത്തോടെ 64 റണ്‍സെടുത്ത ക്യാപ്റ്റന്‍ ജോ റൂട്ടാണ് ആതിഥേയരുടെ ടോപ്പ് സ്‌കോറര്‍.

ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുംമുമ്പ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. ആദ്യ ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തില്‍ തന്നെ ഓപ്പണര്‍ റോറി ബേണ്‍സിനെ മടക്കി ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വപ്നത്തുടക്കം സമ്മാനിച്ചു. ബേണ്‍സിനെ ബുംറ വിക്കറ്റിന് മുന്നില്‍ കുടുക്കുകയായിരുന്നു.

പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ സാക് ക്രോളിയ്ക്കും പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനായില്ല. സ്‌കോര്‍ 42-ല്‍ നില്‍ക്കേ 27 റണ്‍സെടുത്ത താരത്തെ മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഋഷഭ് പന്തിന്റെ കൈയ്യിലെത്തിച്ചു. ഇതോടെ രണ്ട് വിക്കറ്റിന് 42 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലായി ആതിഥേയര്‍.

അടുത്തത് 18 റണ്‍സെടുത്ത ഡോം സിബ്ലെയുടെ ഊഴമായിരുന്നു. 70 പന്ത് നേരിട്ട താരത്തെ മുഹമ്മദ് ഷമി, കെ.എല്‍ രാഹുലിന്റെ കൈയിലെത്തിച്ചു. ജോണി ബെയര്‍‌സ്റ്റോവിനും അധികം പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനായില്ല. രണ്ടാം സെഷനിലെ അവസാന പന്തില്‍ 71 പന്തില്‍ നിന്ന് 29 റണ്‍സെടുത്ത ബെയര്‍‌സ്റ്റോവിനെ മുഹമമദ് ഷമി വിക്കറ്റിന് മുന്നില്‍ കുരുങ്ങി. ആ ഓവറിലെ അവസാന പന്തില്‍ ഡാന്‍ ലോറന്‍സും പുറത്തായി. പിന്നീട് 18 പന്ത് നേരിട്ടിട്ടും അക്കൗണ്ട്് തുറക്കാത്ത ജോസ് ബട്‌ലറെ ജസ്പ്രീത് ബുംറ തിരിച്ചയച്ചു.

ജോ റൂട്ടിന്റെ ചെറുത്തുനില്‍പ്പ് ശര്‍ദുല്‍ താക്കൂര്‍ വിക്കറ്റിന് മുന്നില്‍ കുരുക്കി. ആ ഓവറില്‍ ഒലി റോബിന്‍സണും മടങ്ങി. സ്റ്റുവര്‍ട്ട് ബ്രോഡിനും ജെയിംസ് ആന്‍ഡേഴ്‌സണും കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ രണ്ടു വിക്കറ്റും ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കാണ്.

ഇന്ത്യക്കായി ബുംറ 20.4 ഓവറില്‍ 46 റണ്‍സ് വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റാണ് വീഴ്ത്തിയത്. മുഹമ്മദ് ഷമി മൂന്നു വിക്കറ്റെടുത്തു. ശര്‍ദുല്‍ താക്കൂര്‍ രണ്ടു വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോള്‍ മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഒരു വിക്കറ്റ് നേടി. സ്പിന്നര്‍ രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് വിക്കറ്റില്ല.

Content Highlights: India vs England First Test Day Two