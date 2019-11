നാഗ്പുര്‍: ഇന്ത്യക്ക് എതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റില്‍ ടോസ് നേടിയ ബംഗ്ലാദേശ് ബേളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ടീമിലുള്ള മലയാളി ബാറ്റ്സ്മാന്‍ സഞ്ജു സാംസണ്‍ ഇന്നും കളിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം മാത്രമാണ് ടീമിലുള്ളത്. മനീഷ് പാണ്ഡ്യക്ക് പകരം കുണാല്‍ പാണ്ഡ്യ ടീമിലെത്തി.

പ്രധാന താരങ്ങളില്ലാതെ എത്തിയ ബംഗ്ലാദേശിനോട് ആദ്യ ട്വന്റി 20യില്‍ ഏഴുവിക്കറ്റിന് തോറ്റ ഇന്ത്യ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ എട്ടുവിക്കറ്റിന് വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ പരമ്പര 1-1 എന്ന നിലയിലായി. ഇന്ന് ജയിക്കുന്ന ടീം പരമ്പര സ്വന്തമാക്കും.

ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിക്ക് വിശ്രമം നല്‍കിയപ്പോള്‍ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത രോഹിതിന് പരമ്പര ജയിക്കേണ്ടത് അഭിമാനപ്രശ്‌നം കൂടിയാണ്.

