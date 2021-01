സിഡ്‌നി: ഇന്ത്യ-ഓസ്‌ട്രേലിയ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനം മഴമൂലം കളി മുടങ്ങുന്നു. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരെഞ്ഞെടുത്ത ഓസ്‌ട്രേലിയ വെറും 7.1 ഓവര്‍ മാത്രമാണ് ബാറ്റ് ചെയ്തത്. മഴ കളിമുടക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് 21 റണ്‍സിന് ഒരു വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ.

മൂന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ഡേവിഡ് വാര്‍ണറുടെ വിക്കറ്റാണ് ഓസിസിന് നഷ്ടമായത്. സ്‌കോര്‍ ആറില്‍ നില്‍ക്കെ വെറും അഞ്ച് റണ്‍സ് മാത്രമെടുത്ത വാര്‍ണറെ മുഹമ്മദ് സിറാജ് പുറത്താക്കി. ഇന്ന് ഓപ്പണറായി മാത്യു വെയ്ഡിന് പകരം വാര്‍ണറും ബേണ്‍സിന് പകരം യുവതാരം വില്‍ പുകോവ്‌സ്‌കിയുമാണ് കളിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയത്.

കളി നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കുമ്പോള്‍ 14 റണ്‍സെടുത്ത് പുകോവ്‌സ്‌കിയും 2 റണ്‍സെടുത്ത് മാര്‍നസ് ലബൂഷെയ്‌നും പുറത്താവാതെ നില്‍ക്കുന്നു.

മൂന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയും ഇന്ത്യയും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ കളിച്ച ടീമില്‍ നിന്നും മാറ്റങ്ങളുമായാണ് കളിക്കാനിറങ്ങിയത്. ഓസ്‌ട്രേലിയ വില്‍ പുകോവ്‌സ്‌കി, ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ എന്നിവരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ രോഹിത് ശര്‍മ, നവ്ദീപ് സൈനി എന്നിവര്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കി. സൈനിയുടെയും പുകോവ്‌സ്‌കിയുടെയും അരങ്ങേറ്റ മത്സരമാണിത്.

Content Highlights: India vs Australia Third Test Day One 2021