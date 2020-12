കാൻബെറ: ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ് തെരെഞ്ഞെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമത്സരങ്ങളിലും തോല്‍വി വഴങ്ങിയ ടീം ഇന്ന് പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. മായങ്ക് അഗര്‍വാളിന് പകരം ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലും ചാഹലിന് പകരം കുല്‍ദീപ് യാദവും ഷമിയ്ക്ക് പകരം തമിഴ്‌നാട് പേസര്‍ നടരാജനും നവ്ദീപ് സൈനിയ്ക്ക് പകരം ശാര്‍ദുല്‍ ഠാക്കൂറൂം ടീമില്‍ ഇടം നേടി.

മൂന്നു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ 2-0 ന് നിലവില്‍ മുന്നിലാണ്. പരമ്പര കങ്കാരുപ്പട സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി നടരാജന്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ഐ.പി.എല്ലിലെ മിന്നുന്ന ഫോമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലിടം നേടാന്‍ നടരാജനെ സഹായിച്ചത്. എന്നാല്‍ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് ടീമില്‍ ഇടം നേടാനായില്ല.

ഓസിസ് ടീമില്‍ കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍, സീന്‍ അബോട്ട്, ആഷ്ടണ്‍ ആഗര്‍, തുടങ്ങിയവര്‍ ടീമില്‍ ഇടം നേടി. വാര്‍ണര്‍ക്ക് പകരം ലബുഷെയ്ന്‍ ഇന്ന് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യും. വാര്‍ണറും കമ്മിന്‍സും സ്റ്റാര്‍ക്കുമെല്ലാം ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ കളിക്കില്ല. യുവതാരം കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍ ഇന്ന് അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിനാണ് ഇറങ്ങുന്നത്

ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യ ഓസിസുമായി ട്വന്റി 20 പരമ്പരയില്‍ ഏറ്റുമുട്ടും.

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം വായിക്കാം...

