മെല്‍ബണ്‍: ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ മൂന്നാം ഏകദിനം മഴമൂലം തടസപ്പെട്ടു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസീസ് രണ്ടു പന്തുകൾ നേരിട്ടപ്പോൾ തന്നെ മഴയെത്തുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. മൂന്നു മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി വിജയ് ശങ്കര്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും. അമ്പാട്ടി റായിഡുവിനു പകരം കേദാര്‍ ജാദവും കുല്‍ദീപ് യാദവിനു പകരം യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹലും ടീമില്‍ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ടെന്‍ ഇയര്‍ ചാലഞ്ചാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ട്രെന്‍ഡിങ്. പത്തുവര്‍ഷം മുമ്പുള്ള ചിത്രവും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചിത്രവും ഒരുമിച്ച് ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈയൊരു ചാലഞ്ച്. ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുന്‍നായകന്‍ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോനിയും അത്തരത്തിലൊരു ചാലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

2009-ല്‍ തിളങ്ങി നിന്ന ധോനി പത്തുവര്‍ഷം ഇപ്പുറം 2019-ഉം ആസ്വദിച്ചുതുടങ്ങി. 2018-ല്‍ ഒരു അര്‍ധസെഞ്ചുറി പോലും കണ്ടെത്താതിരുന്ന മുന്‍നായകന്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും അര്‍ധസെഞ്ചുറി കണ്ടെത്തി. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ടീം തോറ്റപ്പോള്‍ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ടീമിനെ ജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഈ മുന്‍നായകന്റെ പ്രകടനത്തിലും നിലവിലെ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയുടെ ഫോമിലുമാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ പ്രതീക്ഷകള്‍. വെള്ളിയാഴ്ച മെല്‍ബണില്‍ നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ ജയിക്കാനായാല്‍ ഇന്ത്യക്ക് ടെസ്റ്റിനൊപ്പം ഏകദിന പരമ്പരയിലും മുത്തമിടാം.

ആറാം ബൗളറെ തേടി ഇന്ത്യ

രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ പാര്‍ട്ട് ടൈം ബൗളറുടെ അഭാവം ടീമിനെ ബാധിച്ചു. ഒന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ പാര്‍ട്ട് ടൈം ബൗളറായെത്തിയ അമ്പാട്ടി റായുഡുവിന്റെ ആക്ഷന്‍ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലായതോടെ രണ്ടാംമത്സരത്തില്‍ പന്തെറിഞ്ഞില്ല. മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇന്ത്യ. അതിനാല്‍ തന്നെയാണ് വിജയ് ശങ്കറും കേദാര്‍ ജാദവും ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടത്.

