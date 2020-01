ബെംഗളൂരു: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍ ശിഖര്‍ ധവാന് പരിക്ക്. മത്സരത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഓവറില്‍ ആരോണ്‍ ഫിഞ്ച് ഷോട്ട് തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ധവാന്റെ ഇടതു തോളിന് പരിക്കേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

ധവാന്‍ ഉടന്‍ തന്നെ എക്‌സ് റേയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി. എക്‌സ് റേ ഫലം വന്ന ശേഷമേ താരത്തിന് തുടര്‍ന്ന് കളിക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് ബി.സി.സിഐ അറിയിച്ചു. അതേസമയം ഇന്ത്യന്‍ ഇന്നിങ്‌സ് രോഹിത്തിനൊപ്പം ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തത് കെ.എല്‍ രാഹുലാണ്.

വെള്ളിയാഴ്ച ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും ധവാന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പാറ്റ് കമ്മിന്‍സിന്റെ പന്ത് വാരിയെല്ലില്‍ തട്ടിയ ധവാന്‍ പക്ഷേ ബാറ്റിങ് തുടരുകയായിരുന്നു.

Content Highlights:India vs Australia Shikhar Dhawan shoulder injury KL Rahul to open the innings