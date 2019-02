ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരേ ഒരിക്കല്‍ മാത്രമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര ജയിച്ചത്. പതിനൊന്നുവര്‍ഷം മുമ്പ് മെല്‍ബണില്‍ നടന്ന ഒരൊറ്റ മത്സര പരമ്പരയിലായിരുന്നു ഓസീസിന്റെ ജയം. 2008 ജനുവരിയിലായിരുന്നു അത്.

അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ രണ്ടു പരമ്പരകള്‍ ജയിച്ചു. മൂന്ന് തവണ ഇരുടീമുകളും സമനിലയില്‍ പിരിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കുമുന്നില്‍ സുവര്‍ണാവസരം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി ട്വന്റി-20 പരമ്പര ജയിക്കാന്‍. എന്നാല്‍, ഏകദിന ലോകകപ്പിനുമുമ്പേ സ്വന്തം നാട്ടില്‍ ഇന്ത്യ വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ തയ്യാറാകുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടിവരും.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഏഴുമുതല്‍ ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ട്വന്റി-20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിനായി ഇരു ടീമുകളും ഇറങ്ങും.

അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ തോല്‍വി. ബാറ്റ്സ്മാന്‍മാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടതായിരുന്നു തോല്‍വിയുടെ പ്രധാന കാരണം. ലോകേഷ് രാഹുല്‍ മാത്രം ഇന്ത്യന്‍ നിരയില്‍ തിളങ്ങി. ഒരുവിക്കറ്റിന് 69 എന്ന മികച്ച നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന ടീമിന് 126 റണ്‍സെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ.

മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോനി 29 റണ്‍സ് നേടിയെങ്കിലും 37 പന്ത് വേണ്ടിവന്നു. ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി 24 റണ്‍സെടുത്തു. ബാക്കി ഒരു താരത്തിനും രണ്ടക്കം കടക്കാനായില്ല. രോഹിത് ശര്‍മ, ഋഷഭ് പന്ത്, ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക്, ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യ അടക്കമുള്ളവര്‍ വന്‍പരാജയമായി.

ചെറിയ ടോട്ടലായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ ബൗളിങ് വിശാഖപട്ടണത്തില്‍ പൊരുതി. ജസ്പ്രീത് ബുംറ, യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹല്‍, ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യ അടക്കമുള്ളവര്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. പക്ഷേ ഉമേഷ് യാദവെറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറില്‍ 14 റണ്‍സ് അടിച്ചെടുത്താണ് ഓസീസ് വിജയിച്ചത്.

ജയത്തിലും ആശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല ഓസീസിന്. അനായാസം ജയിക്കാമായിരുന്നു മത്സരം അവസാന പന്ത് വരെയെത്തിയത് അവരുടെ ദൗര്‍ബല്യം കാണിക്കുന്നു. ഡാര്‍സി ഷോര്‍ട്ട്, ഗ്ലെന്‍ മാക്‌സ്വെല്‍ എന്നിവര്‍ക്കുമാത്രമാണ് ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ തിളങ്ങാനായത്. ബാക്കിയെല്ലാവരും പരാജയപ്പെട്ടു. പാറ്റ് കമ്മിന്‍സും ജെയ് റിച്ചാര്‍ഡ്സും അവസാന ഓവറില്‍ മികച്ചുനിന്നതോടെയാണ് മത്സരത്തില്‍ ഓസീസിന്റെ ജയം.

കൂള്‍ട്ടര്‍നൈല്‍ നയിക്കുന്ന ബൗളിങ് വിശാഖപട്ടത്തില്‍ മികച്ചുനിന്നു. ജാസണ്‍ ബെഹറന്‍ഡ്രോഫ്, പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ് എന്നിവരും ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റ്സ്മാന്‍മാരെ വിറപ്പിച്ചു. ഈ ബൗളിങ് ലൈനപ്പിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രതീക്ഷ.

വിജയ് ശങ്കര്‍ വരുമോ

ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ടീമിനെ നിലനിര്‍ത്താന്‍തന്നെയാണ് സാധ്യത. എങ്കിലും ഓള്‍റൗണ്ടറായ വിജയ് ശങ്കറെ കളിപ്പിച്ചാല്‍ ബൗളിങ്ങില്‍ ശക്തി വര്‍ധിക്കുമെന്ന് ടീം ഇന്ത്യ കരുതുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ഋഷഭ് പന്തിനെ പുറത്തിരുത്തും. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ വിശ്രമമനുവദിച്ച ശിഖര്‍ ധവാന്‍ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയാണെങ്കില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയയ്ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചേക്കും. ആദ്യമത്സരം ജയിച്ച അതേ ടീമുമായിട്ടായിരിക്കും ഓസീസ് കളത്തിലിറങ്ങുക.

