മുംബൈ: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യും. വാംഖഡെയില്‍ ടോസ് നേടിയ ഓസ്‌ട്രേലിയ ഫീല്‍ഡിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. രോഹിത് ശര്‍മ്മയ്ക്കും ശിഖര്‍ ധവാനുമൊപ്പം കെ.എല്‍ രാഹുലും ടീമില്‍ ഇടം നേടി.

രാഹുല്‍ മൂന്നാമതിറങ്ങുമ്പോള്‍ കോലി നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറി. ഇക്കാര്യം നേരത്തെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ കോലി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ നിരയില്‍ മാര്‍നസ് ലബൂഷെയ്‌ന് അരങ്ങേറ്റ ഏകദിനമാണ്.

കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് സെമിക്കുശേഷം ഏകദിനം കളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജസ്പ്രീത് ബുംറ ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തി. ശാര്‍ദൂല്‍ ഠാക്കൂര്‍ രണ്ടാം പേസറായി ടീമില്‍ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു. ഒപ്പം മുഹമ്മദ് ഷമിയുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ 3-2ന് പരമ്പര നേടിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടി നല്‍കാനാകും ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം. മുംബൈയിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ച്ച മത്സരത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായേക്കും.

