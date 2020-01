രാജ്കോട്ട്: ഒരാഴ്ചമുമ്പുവരെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തായിരുന്നു വിരാട് കോലിയും ഇന്ത്യന്‍ ടീമും. തുടര്‍ച്ചയായ പരമ്പരവിജയങ്ങള്‍ സമ്മാനിച്ച ധൈര്യം പക്ഷേ, ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഒരൊറ്റ മത്സരത്തിലൂടെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. മുംബൈയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ചനടന്ന ഒന്നാം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ പത്തുവിക്കറ്റിന് തോറ്റ ഇന്ത്യ, പരമ്പര കൈവിടരുതെന്ന വാശിയോടെ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിനിറങ്ങുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതല്‍ രാജ്കോട്ടിലാണ് മത്സരം. ഈ മത്സരം ജയിച്ചാല്‍ ഓസ്ട്രേലിയ പരമ്പര നേടും.

പരീക്ഷണം പാളുമോ

ഒന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ലോകേഷ് രാഹുല്‍ വണ്‍ഡൗണായി ഇറങ്ങിയതോടെ ബാറ്റിങ് ഓര്‍ഡര്‍ പാടെ മാറി. കോലി നാലാമനും ശ്രേയസ് അഞ്ചാമനുമായി. ഓപ്പണറായ ശിഖര്‍ ധവാന്‍ അന്ന് ടോപ് സ്‌കോറര്‍ കൂടിയായതിനാല്‍ അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും മാറ്റിനിര്‍ത്താനാകില്ല. വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ഋഷഭ് പന്തിന് പരിക്കേറ്റതിനാല്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ലോകേഷ് രാഹുലല്ലാതെ മറ്റൊരു സാധ്യതയില്ല. രാഹുല്‍ വണ്‍ഡൗണായിത്തന്നെ ഇറങ്ങുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. വിരാട് കോലി മൂന്നാം നമ്പറിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്നും വാര്‍ത്തകളുണ്ട്. ഋഷഭ് പോയതോടെ ആറാം നമ്പറില്‍ കേദാര്‍ ജാദവിന് അവസരം തുറക്കും. പാര്‍ട് ടൈം ബൗളര്‍ എന്നതും കേദാറിന്റെ സാധ്യത കൂട്ടുന്നു.

ഓസ്ട്രേലിയയാകട്ടെ, കളിയുടെ ഏല്ലാ മേഖലയിലും ഇന്ത്യയെ തോല്‍പ്പിച്ച് ആധികാരികമായാണ് ഒന്നാം ഏകദിനം ജയിച്ചത്. ഓപ്പണര്‍ ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ 128 റണ്‍സോടെയും ആരോണ്‍ ഫിഞ്ച് 110 റണ്‍സുമായും പുറത്താകാതെനിന്നതോടെ ബൗളര്‍മാര്‍ തീര്‍ത്തും അപമാനിക്കപ്പെട്ടു.

ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയോട് തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം തോല്‍വിയായിരുന്നു അത്. നേരത്തേ അവസാന മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും ജയിച്ച് ഓസീസ് അഞ്ചുമത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ പേസര്‍ ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്‌ക്കൊപ്പം ശാര്‍ദൂല്‍ ഠാക്കൂര്‍, മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നിവരടങ്ങിയ പേസ് നിര മിന്നിയാലേ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അതിശക്തമായ ബാറ്റിങ്ങിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാനാകൂ.

Content Highlights: India vs Australia 2nd ODI must win game for india