രാജ്‌കോട്ട്: ഓസീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം. 11 ഓവര്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 64 റണ്‍സെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രോഹിത്തും (30*), ശിഖര്‍ ധവാനുമാണ് (32) ക്രീസില്‍.

നേരത്തെ ടോസ് നേടിയ ഓസീസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ആരോണ്‍ ഫിഞ്ച് ഫീല്‍ഡിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ഋഷഭ് പന്തിനു പകരം മനീഷ് പാണ്ഡെയും ഷാര്‍ദൂല്‍ ഠാക്കൂറിനു പകരം നവ്ദീപ് സെയ്‌നിയും ടീമിലെത്തി.

രാജ്‌കോട്ടില്‍ നടന്ന കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തോല്‍വിയായിരുന്നു ഫലം.

Content Highlights: INDIA VS AUSTRALIA, 2ND ODI AT RAJKOT india starts well