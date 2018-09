ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ തലയയുര്‍ത്തി മടങ്ങി. സൂപ്പര്‍ ഫോറില്‍ ഇന്ത്യയെ സമനിലയില്‍ തളച്ചാണ് അഫ്ഗാന്‍ ഏഷ്യാ കപ്പിലെ തങ്ങളുടെ അവസാന മത്സരം അവിസ്മരണീയമാക്കിയത്. അഫ്ഗാനെ സംബന്ധിച്ച് വിജയത്തോളം പോന്ന സമനിലയായിരുന്നു അത്. സ്‌കോര്‍: സ്‌കോര്‍: അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ 50 ഓവറില്‍ എട്ടിന് 252. ഇന്ത്യ49.5 ഓവറില്‍ 252 റണ്‍സിന് പുറത്ത്.

അവസാന ഓവറില്‍ വിജയിക്കാന്‍ രണ്ട് പന്തില്‍ ഒരു റണ്‍മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ ആ ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തില്‍ പുറത്താക്കി റാഷിദ് ഖാന്‍ അഫ്ഗാന് സ്വപ്‌ന നേട്ടം സമ്മാനിച്ചു. ഒരു സമയത്ത് വിജയം മുന്നില്‍ കണ്ട അഫ്ഗാന്റെ ആധിപത്യത്തിന് മുന്നില്‍ അടിപതറാതെ 34 പന്തില്‍ 25 റണ്‍സെടുത്ത ജഡേജയ്ക്ക് പക്ഷേ അവസാന ഷോട്ടില്‍ റാഷിദിന് മുന്നില്‍ പിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു റണ്ണുമായി ഖലീല്‍ അഹമ്മദ് പുറത്താകാതെ നിന്നു.

253 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പുതിയ ഓപ്പണര്‍മാരുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റില്‍ തന്നെ 100 റണ്‍സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ലോകേഷ് രാഹുലും അമ്പാട്ടി റായിഡുവുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തത്.

110 റണ്‍സാണ് ഇരുവരും ഒന്നാം വിക്കറ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ 49 പന്തില്‍ നിന്ന് 57 റണ്‍സെടുത്ത റായിഡുവിനെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായി. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പന്തില്‍ കൂറ്റനടിക്ക് ശ്രമിച്ച റായിഡുവിനെ ബൗണ്ടറിക്കടുത്ത് നജീബുള്ള പിടികൂടുകയായിരുന്നു. റായിഡു പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ രാഹുലും അര്‍ധ സെഞ്ചുറി തികച്ചു. 60 റണ്‍സടിച്ച രാഹുല്‍, റാഷിദിനെ റിവേഴ്സ് സ്വീപ് ചെയ്യാനള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പുറത്തായതോടെ അഫ്ഗാന്‍ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു, ഇന്ത്യയെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി.

