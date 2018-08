മുംബൈ: ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടര്‍-19 ക്യാപ്റ്റന്‍ അനൂജ് റാവത് ബി.സി.സി.ഐയുടെ നിരീക്ഷണത്തില്‍. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മൗറീഷ്യസില്‍ പാകിസ്താന്‍ താരങ്ങളോടൊപ്പം അംഗീകാരമില്ലാത്ത ടിട്വന്റി ലീഗില്‍ കളിച്ചതാണ് അനൂജിന് വിനയായത്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂണില്‍ നടന്ന ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ആസാദ് പഠാനെപ്പോലെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് താരങ്ങളോടൊപ്പമാണ് അനൂജ് കളിച്ചത്. സാധാരാണ യു.കെയിലും ബംഗ്ലാദേശിലുമെല്ലാം ലീഗുകളില്‍ കളിക്കാന്‍ സാധാരണ ബി.സി.സി.ഐയുടെ എന്‍.ഒ.സി വേണം. എന്നാല്‍ മാത്രമേ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാനാകൂ.

എന്നാല്‍ മൗറീഷ്യസ് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് വിസ വേണ്ട. 60 ദിവസം വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന സന്ദര്‍ശനം നടത്താം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി.സി.സി.ഐയെ അറിയിക്കാതെ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് മൗറീഷ്യസില്‍ കളിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. നേരത്തെ ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടര്‍-19 ലോകകപ്പ് താരം മനോജ് കര്‍ളയും മൗറീഷ്യസില്‍ കളിക്കാന്‍ ബി.സി.സി.ഐയോട് അനുവാദം ചോദിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ബി.സി.സി.ഐ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നില്ല.

ഫ്ലാക് റോയല്‍സെന്നു ക്വാട്ട്‌റെ ബോണെയെന്നും പേരുള്ള രണ്ട് ടീമുകള്‍ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ യുട്യൂബ് വീഡിയോയിലാണ് അനൂജ് കളിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നത്. അനൂജിന്റെ എതിര്‍ ടീമില്‍ പാകിസ്താന്‍ താരമായിരുന്ന ഹസന്‍ റാസയും ഇംഗ്ലീഷ് താരമായിരുന്ന ഒവൈസ് ഷായുമുണ്ട്.

അനൂജിനെപ്പോലൊരു താരം ആ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ കളിച്ചുവെന്ന് കേട്ടപ്പോള്‍ ഞെട്ടിപ്പോയെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി അമിതാഭ് ചൗധരി വ്യക്തമാക്കി. 'അംഗീകാരമില്ലാത്ത ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ അനൂജ് കളിച്ചത് ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണ്. ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ കാണേണ്ട കാര്യമാണ്' അമിതാഭ് വ്യക്തമാക്കി.

