ദുബായ്: അണ്ടര്‍ 19 ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയത്തുടക്കം. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ ആതിഥേയരായ യു.എ.ഇയെ തകര്‍ത്തു. 154 റണ്‍സിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയം.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത ഓവറില്‍ അഞ്ചുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 282 റണ്‍സെടുത്തു. സെഞ്ചുറി നേടിയ ഹര്‍നൂറിന്റെ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുണയായത്. ഹര്‍നൂര്‍ 130 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 120 റണ്‍സെടുത്തു. നായകന്‍ യാഷ് ധുല്ലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. യാഷ് 68 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 63 റണ്‍സെടുത്തു.

അവസാന ഓവറുകളില്‍ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച രാജ് വര്‍ധന്‍ ഹങ്കര്‍ഗേക്കറാണ് ടീം സ്‌കോര്‍ 280 കടത്തിയത്. രാജ് വര്‍ധന്‍ 23 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 48 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്താവാതെ നിന്നു.

283 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ യു.എ.ഇയെ ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ബൗളിങ്ങിനുമുന്നില്‍ താളം കണ്ടെത്താതെ പോയ യു.എ.ഇ 34.3 ഓവറില്‍ വെറും 128 റണ്‍സിന് ഓള്‍ ഔട്ടായി. പന്തുകൊണ്ടും തിളങ്ങിയ രാജ് വര്‍ധന്‍ മൂന്നുവിക്കറ്റെടുത്തു.

A solid show with the bat 💪

A fine display with the ball 👍



India U19 commence their #U19AsiaCup campaign with a thumping 154-run win over UAE U19. 👏 👏 #INDvUAE



📷:ACC pic.twitter.com/0LyHpPU0tu