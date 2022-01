ദുബായ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര തോല്‍വി ഐ.സി.സി. റാങ്കിങ്ങില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. പരമ്പര 2-1ന് പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ഐ.സി.സി. ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു. രണ്ടു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ വീഴ്ച.

ആഷസ് പരമ്പരയില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 4-0ന് തകര്‍ത്തുവിട്ട ഓസ്‌ട്രേലിയയാണ് നിലവില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 119 പോയന്റാണ് ഓസീസിനുള്ളത്. 117 പോയന്റുമായി ന്യൂസീലന്‍ഡാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 116 പോയന്റാണുള്ളത്.

