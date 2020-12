സിഡ്നി: ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ തുടക്കം.

പരിക്കേറ്റ ആരോണ്‍ ഫിഞ്ചിന് പകരം ടീമിനെ നയിക്കുന്ന മാത്യു വെയ്ഡാണ് ഓസീസിന് മികച്ച തുടക്കം സമ്മാനിച്ചത്. പവര്‍പ്ലേയില്‍ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 59 റണ്‍സാണ് ഓസീസ് സ്‌കോറിലേക്കെത്തിയത്.

ഒമ്പത് റണ്‍സെടുത്ത ഡാര്‍സി ഷോര്‍ട്ടാണ് പുറത്തായത്. ടി.നടരാജനാണ് വിക്കറ്റ്.

നേരത്തെ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ഫീല്‍ഡിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തി. പരിക്കേറ്റ രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് പകരം യുസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹല്‍ ടീമിലെത്തി. മുഹമ്മദ് ഷമിക്ക് പകരം ഷാര്‍ദുല്‍ താക്കൂറും മനീഷ് പാണ്ഡെയ്ക്ക് പകരം ശ്രേയസ് അയ്യരും ടീമിലെത്തി. ഇന്ന് ജയിച്ചാല്‍ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ഓസീസ് ടീമില്‍ പരിക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റന്‍ ആരോണ്‍ ഫിഞ്ചിന് പകരം മാത്യു വെയ്ഡാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. ഹെയ്‌സല്‍വുഡിന് പകരം ഡാനിയന്‍ സാംസും ടീമിലെത്തി.

അതിനിടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് പേസര്‍ മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്ക് പിന്മാറിയതും ഓസീസിന് തിരിച്ചടിയാകും. കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് സ്റ്റാര്‍ക്കിന്റെ പിന്മാറ്റം എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സ്റ്റാര്‍ക്കിന് പകരം ആന്‍ഡ്രു ടൈ ടീമിലെത്തി.

