ഇസ്ലാമാബാദ്: 2019-ലെ ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ റൺ ചേസിനെ കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾറൗണ്ടർ ബെൻ സ്റ്റോക്ക്സ് തന്റെ പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. 'ബെൻ സ്റ്റോക്ക്സ് ഓൺ ഫയർ' എന്ന പുസ്തകത്തിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾറൗണ്ടറുടെ പരാമർശം. ഇതിന് പിന്നാലെ പാകിസ്താന്റെ മുൻ സ്പിന്നർ മുഷ്താഖ് അഹമ്മദ് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

പാകിസ്താൻ നോക്കൗണ്ട് സ്റ്റേജിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ മന:പൂർവ്വം ആ മത്സരം തോൽക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു ഇഷ്ഫാഖിന്റെ ആരോപണം. 'കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലോകകപ്പിൽ ഞാൻ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ടീമിനൊപ്പമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ ഇന്ത്യ തോറ്റശേഷം വിൻഡീസ് താരങ്ങളായ ക്രിസ് ഗെയ്ലും ജേസൺ ഹോൾഡറും ആന്ദ്രെ റസ്സലും എന്റെ അടുത്തുവന്നു. എന്നിട്ടു എന്നോടു പറഞ്ഞു.' മുഷി, പാകിസ്താൻ സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരം തോറ്റത്'. പാകിസ്താൻ വാർത്താ ചാനലായ എആർവൈ സ്പോർട്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ മുഷ്താഖ് പറയുന്നു.

നേരത്തെ പാകിസ്താന്റെ മുൻ ബൗളർ സിക്കന്ദർ ബക്തും ഇതേ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പാകിസ്താൻ സെമിയിലെത്താതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യ മന:പൂർവ്വം തോൽക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ബെൻ സ്റ്റോക്ക്സ് തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു എന്നായിരുന്നു സിക്കന്ദറിന്റെ ട്വീറ്റ്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നിഷേധിച്ച് ബെൻ സ്റ്റോക്ക്സ് പിന്നീട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ റൺ ചേസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് താൻ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നും തന്റെ വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് സ്റ്റോക്ക്സിന്റെ വിശദീകരണം. അന്ന് ഇന്ത്യ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാതെ വിക്കറ്റുകൾ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ത്യയെ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ആ സമീപനം തന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് സ്റ്റോക്ക്സ് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്.

Content Highlights: India didnt want to see Pakistan qualify for semi finals says Mushtaq Ahmed