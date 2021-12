ദുബായ്: ശ്രീലങ്കയെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് തകര്‍ത്ത് അണ്ടര്‍-19 ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി യാഷ് ദുല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യന്‍ യുവനിര.

ഡക്ക്‌വര്‍ത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം 38 ഓവറില്‍ 102 റണ്‍സായി പുനര്‍നിശ്ചയിച്ച വിജയലക്ഷ്യം വെറും 21.3 ഓവറില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സംഘം മറികടന്നു. അണ്ടര്‍-19 ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ എട്ടാം കിരീടമാണിത്.

67 പന്തില്‍ നിന്ന് ഏഴ് ബൗണ്ടറികളടക്കം 56 റണ്‍സോടെ പുറത്താകാതെ നിന്ന ആങ്ക്രിഷ് രഘുവന്‍ഷിയും 49 പന്തില്‍ 31 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഷയ്ഖ് റഷീദുമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ജയം എളുപ്പമാക്കിയത്. അഞ്ചു റണ്‍സെടുത്ത ഓപ്പണര്‍ ഹര്‍നൂര്‍ സിങ്ങിന്റെ വിക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായത്.

