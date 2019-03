റാഞ്ചി: മൂന്നാം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയെ ബാറ്റിങ്ങിനച്ചു. മത്സരത്തിൽ കണ്ണുകള്‍ മുഴുവന്‍ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോനിയിലാണ്. ഇന്ത്യ- ഓസ്‌ട്രേലിയ മൂന്നാം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിന് വേദിയാവുന്നത് ധോനിയുടെ ജന്മനാടായ റാഞ്ചി. ഈ വര്‍ഷത്തെ ലോകകപ്പിനുശേഷം വിരമിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ധോനി ഒരുപക്ഷേ, സ്വന്തം നാട്ടില്‍ കളിക്കുന്ന അവസാന മത്സരമായിരിക്കുമെന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ ഏകദിനത്തിന്.

ജയിക്കാനായാല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഞ്ചു മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാനാവും. ആദ്യ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിലും ഓസ്‌ട്രേലിയുയര്‍ത്തിയ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജയം. ഹൈദരാബാദില്‍ ആറു വിക്കറ്റിന് ജയിച്ചപ്പോള്‍ നാഗ്പുരില്‍ എട്ട് റണ്‍സിനായിരുന്നു ആതിഥേയരുടെ ജയം.

രണ്ടുമത്സരത്തിലും വെല്ലുവിളിയുയര്‍ത്തിയ ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക്‌ പരമ്പരയില്‍ നിലനില്‍ക്കണമെങ്കില്‍ റാഞ്ചിയില്‍ ജയം അനിവാര്യമാണ്. അവസാനംവരെ പൊരുതിയായിരുന്നു നാഗ്പുരില്‍ സന്ദര്‍ശക ടീമിന്റെ തോല്‍വി.

ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ ഇന്ത്യൻടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് ഷമിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ച് ഭുവനേശ്വറിനെ കളിപ്പിക്കാന്‍ സാധ്യതയേറെ. ഓസീസ് ടീമില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയില്ല.

Expecting Ranchi boy MS Dhoni to pull off a few 🚁 shots to mark what could be his final international in his home town? https://t.co/2UH0yN0yo2 #INDvAUS pic.twitter.com/OKLPESdzz1