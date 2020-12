മെല്‍ബണ്‍: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരേ മെല്‍ബണില്‍ ബോക്‌സിങ് ഡേയില്‍ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീം ലിസ്റ്റ് പുറത്ത്.

ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലും മുഹമ്മദ് സിറാജും ഇന്ത്യയ്ക്കായി ടെസ്റ്റില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും. ഋഷഭ് പന്തും രവീന്ദ്ര ജഡേജയും ടീമിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ നിരാശപ്പെടുത്തിയ ഓപ്പണര്‍ പൃഥ്വി ഷായ്ക്ക് പകരമാണ് ഗില്‍ ടീമിലെത്തിയത്. പരിക്കേറ്റ മുഹമ്മദ് ഷമിക്ക് പകരമാണ് സിറാജിന് അരങ്ങേറാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൃദ്ധിമാന്‍ സാഹയ്ക്ക് പകരം പന്തിന് അവസരം നല്‍കാന്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. മായങ്ക് അഗര്‍വാളിനൊപ്പം ഗില്‍ ഇന്നിങ്‌സ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യും.

ഭാര്യയുടെ പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോലി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോള്‍ കെ.എല്‍ രാഹുലിന് അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടായില്ല. ഹനുമ വിഹാരി സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തി. കോലിക്ക് പകരം രഹാനെ ടീമിനെ നയിക്കും.

ടീം: അജിങ്ക്യ രഹാനെ, മായങ്ക് അഗര്‍വാള്‍, ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍, ചേതേശ്വര്‍ പൂജാര, ഹനുമ വിഹാരി, ഋഷഭ് പന്ത്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ആര്‍. അശ്വിന്‍, ഉമേഷ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

