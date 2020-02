വെല്ലിങ്ടണ്‍: ഇന്ത്യ വീണ പേസ് പിച്ചില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡ് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരുടെ അതിജീവനം. ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരേ ന്യൂസീലന്‍ഡിന് ഒന്നാമിന്നിങ്‌സ് ലീഡ്. ഒന്നാമിന്നിങ്‌സില്‍ ഇന്ത്യയെ 165 റണ്‍സിന് പുറത്താക്കിയ കിവീസ് ഒടുവില്‍ വിവരം കിട്ടുമ്പോള്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 170 റണ്‍സെടുത്തു. ഏഴ് വിക്കറ്റ് കൈയിലിരിക്കേ അഞ്ച് റണ്‍സിന്റെ ലീഡായി ആതിഥേയര്‍ക്ക്.

76 റണ്‍സുമായി ക്യാപ്റ്റന്‍ കെയ്ന്‍ വില്യംസണും ഹെന്റി നിക്കോള്‍സുമാണ് (2) ക്രീസില്‍. ടോം ലാദം (11), ടോം ബ്ലണ്‍ഡല്‍ (30), റോസ് ടെയ്‌ലര്‍ (44) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡിന് നഷ്ടമായത്. ഇഷാന്ത് ശര്‍മയ്ക്കാണ് മൂന്ന് വിക്കറ്റും.

നേരത്തെ അഞ്ചിന് 122 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ രണ്ടാം ദിനം ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് 43 റണ്‍സ് കൂടി മാത്രമേ ചേര്‍ക്കാനായത്. അജിന്‍ക്യ രഹാനെയാണ് (46) ടോപ്‌സ്‌കോറര്‍. ഋഷഭ് പന്ത് (19), മുഹമ്മദ് ഷമി (21) എന്നിവരും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. രവിചന്ദ്രന്‍ അശ്വിന്‍ (0), ഇഷാന്ത് ശര്‍മ (5) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റ് കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറ (0*) പുറത്താകാതെ നിന്നു.

കിവീസിനായി ടിം സൗത്തിയും കെയ്ല്‍ പാറ്റിന്‍സണും നാല് വീതം വിക്കറ്റെടുത്തു.

Content Highlights: india all out for just 165