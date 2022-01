അല്‍ അമീറത്ത്: ലെജന്‍ഡ്‌സ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില്‍ ഇന്ത്യ മഹാരാജാസിന് തോല്‍വി. വേള്‍ഡ് ജയന്റ്‌സ് മൂന്നുവിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. റണ്‍മഴ പെയ്ത മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ മഹാരാജാസ് ഉയര്‍ത്തിയ 210 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം വേള്‍ഡ് ജയന്റ്‌സ് 19.3 ഓവറില്‍ ഏഴുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ മറികടന്നു. സ്‌കോര്‍: ഇന്ത്യ മഹാരാജാസ് 20 ഓവറില്‍ മൂന്നിന് 209, വേള്‍ഡ് ജയന്റ്‌സ് 19.3 ഓവറില്‍ ഏഴിന് 210.

ഈ വിജയത്തോടെ ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ആദ്യ പോയന്റ് സ്വന്തമാക്കാന്‍ ജയന്റ്‌സിന് സാധിച്ചു. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ജയന്റ്‌സ് ഏഷ്യ ലയണ്‍സിനോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ഏഷ്യ ലയണ്‍സിനെ തോല്‍പ്പിച്ച ഇന്ത്യ മഹാരാജാസ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ വഴങ്ങുന്ന ആദ്യ തോല്‍വിയാണിത്.

27 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 53 റണ്‍സെടുത്ത കെവിന്‍ പീറ്റേഴ്‌സണും അവസാന ഓവറുകളില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആളിക്കത്തിയ ഇമ്രാന്‍ താഹിറുമാണ് വേള്‍ഡ് ജയന്റ്‌സിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. താഹിര്‍ വെറും 19 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 52 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്താവാതെ നിന്നു. മൂന്ന് ഫോറും അഞ്ച് സിക്‌സും താരത്തിന്റെ ബാറ്റില്‍ നിന്നും പ്രവഹിച്ചു. താഹിറാണ് ടീമിന്റെ വിജയശില്‍പ്പി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി മുനാഫ് പട്ടേല്‍ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണര്‍ നമന്‍ ഓജ തകര്‍പ്പന്‍ സെഞ്ചുറി നേടി. വെറും 69 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 15 ഫോറിന്റെയും ഒന്‍പത് സിക്‌സിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ 140 റണ്‍സാണ് ഓജ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. നായകന്‍ മുഹമ്മദ് കൈഫ് 53 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്താവാതെ നിന്നു. വസീം ജാഫറും ബദ്രിനാഥും നിരാശപ്പെടുത്തി.

തോറ്റെങ്കിലും രണ്ട് റൗണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യ മഹാരാജാസാണ് പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമത്. മികച്ച നെറ്റ് റണ്‍ റേറ്റാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുണയായത്. ഏഷ്യ ലയണ്‍സ് രണ്ടാമതും വേള്‍ഡ് ജയന്റ്‌സ് മൂന്നാമതുമാണ്. അടുത്ത മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ മഹാരാജാസ് ഏഷ്യ ലയണ്‍സിനെ നേരിടും.

