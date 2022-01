ദുബായ്: 2021-ല്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ലോക ഇലവനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഐ.സി.സി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത 11 താരങ്ങള്‍ ടീമിലിടം നേടി.

ഒരു ഇന്ത്യന്‍ താരത്തിന് പോലും ടീമിലിടം നേടാനായില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. പാകിസ്താന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസമാണ് ലോക ഇലവനെ നയിക്കുന്നത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജോസ് ബട്‌ലറും പാകിസ്താന്റെ മുഹമ്മദ് റിസ്വാനുമാണ് ഓപ്പണര്‍മാര്‍. വിക്കറ്റ് കീപ്പറും റിസ്വാനാണ്. മൂന്നാമനായി നായകന്‍ ബാബറും നാലാമനായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ എയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രവും ഇടം നേടി. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ മിച്ചല്‍ മാര്‍ഷ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഡേവിഡ് മില്ലര്‍ എന്നിവരാണ് മറ്റ് ബാറ്റര്‍മാര്‍.

The ICC Men's T20I Team of the Year certainly packs a punch 👊



More 👉 https://t.co/TtQKyBL3rw pic.twitter.com/mhfNsE2mU3