ലണ്ടന്‍: കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ചേര്‍ത്തുകൊണ്ട് മികച്ച ടീമിനെ തെരെഞ്ഞെടുത്ത് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സില്‍. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ പത്തുവര്‍ഷങ്ങളായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച താരങ്ങളെ തെരെഞ്ഞെടുത്ത് ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ട്വന്റി 20 ടീമുകളെ ഐ.സി.സി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ മൂന്നു ലോക ഇലവനിലും ഇടം നേടി ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകന്‍ വിരാട് കോലി സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി.

ടെസ്റ്റ് ടീമില്‍ വിരാട് കോലിയും സ്പിന്നര്‍ ആര്‍.അശ്വിനുമാണ് ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത്. വിരാട് കോലി തന്നെയാണ് ടീമിന്റെ നായകന്‍. ഓപ്പണറായി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അലസ്റ്റൈര്‍ കുക്ക്, ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ എന്നിവരെ തെരെഞ്ഞെടുത്തു. മൂന്നാമനായി ന്യൂസിലന്‍ഡ് ടീം നായകന്‍ കെയ്ന്‍ വില്യംസണും നാലാമനായി കോലിയും ഇറങ്ങും. അഞ്ചാമനായി ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും ആറാമനായി ശ്രീലങ്കയുടെ കുമാര്‍ സംഗക്കാരയും വരും. സംഗക്കാരയാണ് ടീമിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍. ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരായി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബെന്‍ സ്‌റ്റോക്‌സും അശ്വിനും ഇടം നേടി. ബൗളിങ് നിരയെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ഡെയ്ല്‍ സ്റ്റെയിന്‍ നയിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സ്റ്റ്യുവര്‍ട്ട് ബ്രോഡും ജെയിംസ് ആന്‍ഡേഴ്‌സണുമാണ് മറ്റ് പേസ് ബൗളര്‍മാര്‍.

ഏകദിന ടീമില്‍ മൂന്ന് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ ഇടം നേടി. രോഹിത് ശര്‍മ, വിരാട് കോലി, എം.എസ്. ധോനി എന്നിവരാണവര്‍. ഏകദിന ടീമില്‍ ഏറ്റവുമധികം താരങ്ങളുള്ളതും ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുതന്നെയാണ്. ഡേവിഡ് വാര്‍ണറും രോഹിത് ശര്‍മയും ടീമിന്റെ ഓപ്പണര്‍മാരാകും. മൂന്നാമനായി വിരാട് കോലി കളിക്കും. പിന്നാലെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്‌സും ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഷാക്കിബ് അല്‍ ഹസ്സനും എം.എസ്.ധോനിയും ഇറങ്ങും. ധോനിയാണ് ടീമിനെ നയിക്കുക. വിക്കറ്റ് കീപ്പറും താരം തന്നെ. ബെന്‍ സ്റ്റോക്‌സ്, ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്ക്, ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ ട്രെന്റ് ബോള്‍ട്ട്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ഇമ്രാന്‍ താഹിര്‍, ശ്രീലങ്കയുടെ ലസിത് മലിംഗ എന്നിവരും ടീമില്‍ ഇടം നേടി.

ട്വന്റി 20 ടീമിലും ഏറ്റവുമധികമുള്ളത് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. രോഹിത് ശര്‍മ, വിരാട് കോലി, എം.എസ്.ധോനി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും ലോക ഇലവനില്‍ ഇടം നേടിയത്. ഓപ്പണറായി രോഹിത് ശര്‍മയും വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിന്റെ ക്രിസ് ഗെയിലും കളിക്കും. മൂന്നാമനായി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ നായകന്‍ ആരോണ്‍ ഫിഞ്ചും നാലാമനായി കോലിയും ഇറങ്ങും. അഞ്ചാമനായി ഡിവില്ലിയേഴ്‌സും ആറാമനായി ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഗ്ലെന്‍ മാക്‌സ്വെല്ലും ഇടം നേടി. ധോനിയാണ് ടീമിനെ നയിക്കുക. വിക്കറ്റ് കീപ്പറും ധോനി തന്നെയാണ്. വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിന്റെ കീറോണ്‍ പൊള്ളാര്‍ഡും അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ റാഷിദ് ഖാനും ബുംറയും ശ്രീലങ്കയുടെ ലസിത് മലിംഗയുമാണ് ടീമിലെ മറ്റ് താരങ്ങള്‍.

