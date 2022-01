ഹരാരെ: മുന്‍ സിംബാബ്വെ ക്യാപ്റ്റന്‍ ബ്രെണ്ടന്‍ ടെയ്‌ലര്‍ക്ക് മൂന്നര വര്‍ഷത്തെ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സില്‍ (ഐസിസി).

വാതുവെയ്പ്പുകാര്‍ സമീപിച്ചത് ഐസിസിയെ അറിയിക്കാന്‍ വൈകിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് താരത്തിനെതിരേ നടപടിയെടുത്തത്. 2025 ജൂലായ് 28 വരെയാണ് താരത്തെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഐസിസിയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനം ടെയ്‌ലര്‍ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഐസിസി ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനവും താരത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഐസിസി വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഐസിസി അഴിമതി വിരുദ്ധ ചട്ടത്തിന്റെ 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.7 എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ലംഘനമാണ് ടെയ്‌ലര്‍ക്കെതിരേ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് ഇക്കാര്യം ടെയ്‌ലര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. 2019 ഒക്ടോബറില്‍ സിംബാബ്വെയില്‍ ഒരു ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇന്ത്യന്‍ വ്യവസായി തന്നെ സമീപിച്ചുവെന്നും തനിക്ക് 15,000 ഡോളര്‍ ഓഫര്‍ ചെയ്തെന്നുമായിരുന്നു താരം ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രസ്താവനയില്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

To my family, friends and supporters. Here is my full statement. Thank you! pic.twitter.com/sVCckD4PMV