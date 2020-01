ദുബായ്: 2019-ലെ ഐ.സി.സി പുരസ്‌കകാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലും ആഷസ് പരമ്പരയില്‍ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടം നടത്തുകയും ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷ് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ബെന്‍ സ്‌റ്റോക്ക്‌സിനാണ് ഐ.സി.സിയുടെ മികച്ച ക്രിക്കറ്റര്‍ക്കുള്ള സര്‍ ഗാരി സോബേഴ്‌സ് ട്രോഫി. ഇന്ത്യന്‍ താരം രോഹിത് ശര്‍മയാണ് മികച്ച ഏകദിന ക്രിക്കറ്റര്‍. 2019-ലെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ്‌ ക്രിക്കറ്റ് പുരസ്‌കാരം ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിക്കാണ്. ലോകകപ്പിനിടെ ഓസീസ് താരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ കൂക്കിവിളിച്ച ആരാധകരോട്, കൂക്കിവിളി നിര്‍ത്തി കൈയടിക്കാന്‍ പറഞ്ഞ കോലിയുടെ പ്രതികരണമാണ് പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹമായത്.

ടെസ്റ്റില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 59 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയ ഓസീസിന്റെ പാറ്റ് കമ്മിന്‍സാണ് 2019-ലെ മികച്ച ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റര്‍.

A World Cup winner and scorer of one of the greatest Test innings of all time, Ben Stokes is the winner of the Sir Garfield Sobers Trophy for the world player of the year.#ICCAwards pic.twitter.com/5stP1fqSAP