മുംബൈ: മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ എം.എസ് ധോനിയുടെ വിരമിക്കലിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളില്‍ പ്രതികരണവുമായി ബിസിസിഐ മുഖ്യ സെലക്ടര്‍ എം.എസ്.കെ പ്രസാദ്.

''ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇപ്പോള്‍ ചെറുപ്പക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അവര്‍ക്ക് എത്രത്തോളം അവസരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിലുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. മഹിയുടെ കാര്യത്തില്‍ അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും'', പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

ഒരു പാനല്‍ അംഗമെന്ന നിലയില്‍ തന്റെ പ്രൊഫഷണല്‍ ഡ്യൂട്ടി മാറ്റിവെച്ചാല്‍ മറ്റാരെയും പോലെ താനും ധോനിയുടെ വലിയ ആരാധകനാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

''രണ്ട് ലോകകപ്പുകള്‍, ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി, ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ ടെസ്റ്റ് ടീം അങ്ങനെ സൂര്യനു കീഴില്‍ സാധ്യമായതെല്ലാം അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ആര്‍ക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാനാകില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിന്റെ കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. സെലക്ടര്‍മാരെന്ന നിലയില്‍, അടുത്ത തലമുറയിലെ കളിക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവര്‍ക്ക് അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി'', പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിനേട് തോറ്റ് പുറത്തായ ശേഷം ഇതുവരെ ധോനി ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനു പിന്നാലെ അടുത്തിടെ ബി.സി.സി.ഐ തങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക കരാറില്‍ നിന്ന് ധോനിയെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights: He has achieved everything under the sun MSK Prasad on MS Dhoni