ന്യൂഡല്‍ഹി: വനിതാ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയോടേറ്റ തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗറിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍സി ഭാവിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മുന്‍താരം ശാന്ത രംഗസ്വാമി.

ക്യാപ്റ്റന്‍സിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഹര്‍മന്‍പ്രീത് തന്നെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട സമയമായെന്നും ക്യാപ്റ്റന്‍ എന്നതിനേക്കാളുപരി ഹര്‍മന്‍പ്രീത് എന്ന ബാറ്ററാണ് ടീമിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്നും രംഗസ്വാമി പറഞ്ഞു.

കഴിവുള്ള താരങ്ങളായ സ്മൃതി മന്ദാന, ജമീമ റോഡ്രിഗസ്, ഹര്‍മന്‍പ്രീത് തുടങ്ങിയവര്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ബാറ്റിങ്ങില്‍ പരാജയപ്പെട്ടത് നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

2018 വനിതാ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് സെമിയിലും ഇന്ത്യ തോറ്റ് പുറത്തായത് ഹര്‍മന്‍പ്രീത് ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കെയാണ്. ഇത്തവണത്തെ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ബാറ്റിങ്ങിലും ദയനീയമായിരുന്നു ഹര്‍മന്‍പ്രീതിന്റെ പ്രകടനം. 4, 15, 1, 8, 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഹര്‍മന്‍പ്രീതിന്റെ സ്‌കോറുകള്‍.

അതേസമയം മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ ഷഫാലി വര്‍മ, ശിഖ പാണ്ഡെ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ടീമിലെ സ്പിന്നര്‍മാരെയും അവര്‍ അഭിനന്ദിച്ചു.

