ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ അഴിമതിവിരുദ്ധ ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ വിലക്ക് ലഭിച്ച ഉമര്‍ അക്മല്‍ അപസ്മാര ബാധിതനായിരുന്നുവെന്ന് മുന്‍ പി.സി.ബി ചെയര്‍മാന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

2013 മുതല്‍ 2018 വരെ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്‍രെ ചെയര്‍മാനും എക്‌സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തലവനുമായിരുന്ന നജാം സേത്തിയാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതിന് ചികിത്സ തേടാന്‍ അക്മല്‍ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നതായും സേത്തിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യ ടുഡെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ബോര്‍ഡിന്റെ അധികാരമേറ്റെടുത്തപ്പോള്‍ താന്‍ നേരിട്ട ആദ്യ പ്രശ്‌നം അക്മലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായിരുന്നു.

''അദ്ദേഹത്തിന് അപസ്മാരം ബാധിച്ചിരുന്നെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. അതോടെ ഞങ്ങള്‍ അയാളെ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് പര്യടനത്തില്‍ നിന്ന് തിരികെ വിളിച്ചു. ഇത് ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്‌നമാണെന്നും ഒരു ചെറിയ അവധിയെടുത്ത് ശരിയായ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാകണമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അയാള്‍ ഇത് അംഗീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല'', ഒരു ടെലിവിഷന്‍ ചാനലിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സേത്തി.

''എന്തായാലും ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടുമാസം കളിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് തടഞ്ഞു, പക്ഷേ പിന്നീട് ഞങ്ങള്‍ മെഡിക്കല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സെലക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് അയച്ചു. അവരുടെ ജോലിയില്‍ ഇടപെടാന്‍ താത്പര്യമില്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ തീരുമാനം അവര്‍ക്കു വിട്ടു'', സേത്തി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: former PCB Chairman claimed Umar Akmal suffers from epilepsy refused to take treatment