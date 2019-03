ചണ്ഡിഗഢ്: ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ പേസര്‍ വി.ആര്‍.വി സിങ്ങ് ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചു. പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായതിനാല്‍ കളിക്കാനാകില്ലെന്നും ക്രിക്കറ്റിനോട് വിടപറയുകയാണെന്നും വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വി.ആര്‍.വി സിങ്ങ് വ്യക്തമാക്കി. 2006-07 സീസണില്‍ ഇന്ത്യക്കായി അഞ്ച് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബ് താരം. ഒപ്പം രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിലും ഇന്ത്യന്‍ ജഴ്‌സി അണിഞ്ഞു.

'ആരേയും കുറ്റപ്പെടുത്താനില്ല. എന്റെ പരിക്ക് മറികടക്കാന്‍ ഞാന്‍ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്ക് അതില്‍ നിന്ന് മുക്തനാകാനായില്ല. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചത് മഹത്തരമായി കാണുന്നു. ഒപ്പം ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഡ്രസ്സിങ് റൂം പങ്കിടാനായതും'. വി.ആര്‍.വി സിങ്ങ് വ്യക്തമാക്കി.

2006-ല്‍ വിന്‍ഡീസിനെതിരേ സെന്റ് ജോണ്‍സിലായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ 34-കാരന്റെ അരങ്ങേറ്റം. 10 ഇന്നിങ്‌സില്‍ നിന്ന് എട്ടു വിക്കറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2006-ല്‍ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ ഏകദിനത്തില്‍ അരങ്ങേറിയ വി.ആര്‍.വി സിങ്ങിന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ വിക്കറ്റൊന്നുമില്ല. ഏറെ നാളായി ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് പുറത്താണ് ഈ പഞ്ചാബ് താരം,

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ വി.ആര്‍.വി സിങ്ങ് പഞ്ചാബിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത്. 2014ലാണ് അവസാനമായി പഞ്ചാബിന് വേണ്ടി കളിച്ചത്. അന്ന് ജമ്മു കശ്മീരിനെതിരായ രഞ്ജി ട്രോഫിയില്‍ ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ രണ്ട് വിക്കറ്റും രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ അഞ്ച് വിക്കറ്റും പഞ്ചാബ് താരം നേടി. ആകെ 121 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങള്‍ വി.ആര്‍.വി സിങ്ങ് കളിച്ചു. 2003ല്‍ അണ്ടര്‍-19 ഏഷ്യ കപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ അംഗമായിരുന്നു.

