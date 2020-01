മുംബൈ:ബി.സി.സി.ഐയുടെ വാര്‍ഷിക കരാറില്‍ നിന്ന് എം.എസ് ധോനി പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ആരാധകര്‍ ആശങ്കയില്‍. ധോനി യുഗം അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണോ ഇതെന്നാണ് ആരാധകരുടെ ആശങ്ക. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം എ ഗ്രേഡിലുണ്ടായിരുന്ന ധോനി 2019 ഏകദിന ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ മത്സരവും കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെ ധോനിയുടെ വിരമിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭ്യൂഹങ്ങളും ഉയര്‍ന്നു. ഇപ്പോഴിതാ കരാര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന്‌ പുറത്തുമായി.

വാര്‍ഷിക കരാര്‍ പട്ടിക പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ട്വിറ്ററില്‍ എം.എസ് ധോനി ഹാഷ്ടാഗ് ട്രെന്‍ഡിങ്ങാണ്. ഒപ്പം താങ്ക്യൂ ധോനി (ThankyouDhoni) എന്ന ഹാഷ്ടാഗിലും നിരവധി ട്വീറ്റുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. 2014-ല്‍ ടെസ്റ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ധോനി അതിനുശേഷം ട്വന്റി-20യും ഏകദിനവും മാത്രമാണ് കളിച്ചത്.

നേരത്തേയും ധോനിയുടെ വിരമിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹാഷ്ടാഗുകള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ സജീവമായിരുന്നു. #DhoniRetires എന്ന ഹാഷ്ടാഗില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറില്‍ നിരവധി ട്വീറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ #NeverRetireDhoni എന്ന ഹാഷ്ടാഗില്‍ ധോനി ആരാധകര്‍ ഇതിന് മറുപടി നല്‍കി. ഇത് പിന്നീട് ആരാധകര്‍ തമ്മിലുള്ള വാക്‌പോരിലേക്കെത്തിയിരുന്നു.

Throw back when Dhoni didn't let Flag touch the Ground.. 🇮🇳



What a man"! You beauty !!!



You'll always be our captain. ❤#ThankYouDhoni #MSDhoni #captaincool pic.twitter.com/DZhxQtKtDS — KUSH SRIVASTAVA (@_kush_official) January 16, 2020

