ന്യൂഡല്‍ഹി: വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ടീമിനെ വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിനേയും ജസ്പ്രീത് ബുംറയേയും ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചപ്പോള്‍ മുഹമ്മദ് ഷമി ടീമിന് പുറത്തായിരുന്നു. ഉമേഷ് യാദവും ഖലീല്‍ അഹമ്മദും ടീമില്‍ സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു. ഷമിയെ ടീമില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിനെതിന്റെ പേരില്‍ ബി.സി.സി.ഐക്കെതിരേ ആരാധകര്‍ രംഗത്തെത്തി.

പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളില്‍ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഷമിയെ പുറത്താക്കിയതിനെതിരേ ആരാധകര്‍ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഷമിക്കു പകരം പുറത്താക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഉമേഷ് യാദവിനെയായിരുന്നു എന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്.

രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ഉമേഷിന്റെ മോശം ബൗളിങ്ങാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായതെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ പത്ത് ഓവറില്‍ 81 റണ്‍സാണ് ഷമി വഴങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ മൂന്നു വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്താന്‍ അദ്ദേഹത്തിനായി. രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ 59 റണ്‍സ് വഴങ്ങി നേടിയത് ഒരു വിക്കറ്റ്.

ഉമേഷിന്റെ കാര്യമെടുത്താല്‍, അദ്ദേഹം 64 റണ്‍സാണ് ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ വഴങ്ങിയത്. രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ 78 റണ്‍സും. രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലായി വെറും ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ഉമേഷിന് നേടാനായത്. മാത്രമല്ല 12 മത്സരങ്ങളില്‍ എഴുപതില്‍ കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് വഴങ്ങിയ ഉമേഷ്, കൂടുതല്‍ തവണ എഴുപതില്‍ കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് വഴങ്ങിയ ബൗളര്‍മാരുടെ പട്ടികയില്‍ രണ്ടാമതെത്തുകയും ചെയ്തു. 17 തവണ എഴുപതില്‍ കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് വഴങ്ങിയ ശ്രീലങ്കയുടെ ലസിത് മലിംഗയാണ് ഒന്നാമത്.

Content Highlights: fans question bcci's decision to drop mohammed shami instead of umesh yadav