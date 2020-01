വെല്ലിങ്ടണ്‍: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ നാലാം ട്വന്റി-20യില്‍ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള റിസര്‍വ് താരങ്ങള്‍ കളിക്കാന്‍ സാധ്യത. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയാണ് സൂചന നല്‍കിയത്. ആദ്യ മൂന്നു ട്വന്റി-20യിലും വിജയിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പര നേടിയ സാഹചര്യത്തില്‍ പരീക്ഷണത്തിന് മുതിര്‍ന്നേക്കുമെന്ന് കോലി വ്യക്തമാക്കി.

ഇതുവരെ അവസരം ലഭിക്കാത്തവര്‍ ടീമില്‍ ഇടം നേടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോലി സൂചിപ്പിച്ചു. നാലാം ട്വന്റി-20ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍. ആദ്യ മൂന്നു ട്വന്റി-20യിലും കോലി ടീമില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നില്ല.

നാലാം ട്വന്റി-20യില്‍ ശര്‍ദ്ദുല്‍ ഠാക്കൂറിന് പകരം നവദീപ് സെയ്‌നിയും യുസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹലിനോ ശിവം ദുബെയ്‌ക്കോ പകരം വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദറും ടീമില്‍ ഇടം നേടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബാറ്റിങ് നിരയില്‍ പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. ബാറ്റിങ് നിരയില്‍ മനീഷ് പാണ്ഡെയ്ക്ക് പകരം സഞ്ജുവിന് അവസരം നല്‍കുമോ എന്നാണ് ആരാധകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ കെ.എല്‍ രാഹുലിന് പകരം സഞ്ജു വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. വെല്ലിങ്ടണില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30നാണ് നാലാം ട്വന്റി-20 തുടങ്ങുന്നത്‌.

