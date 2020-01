മുംബൈ: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി നാലാം നമ്പറില്‍ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതിനെ വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം വി.വി.എസ് ലക്ഷ്മണ്‍. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ഓസീസിനെതിരേ ഇന്ത്യന്‍ ടീം 10 വിക്കറ്റിന്റെ ദയനീയ തോല്‍വി വഴങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ലക്ഷ്മണിന്റെ വിമര്‍ശനം.

''ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്‌സ്മാനായാണ് സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹംപോലും നാലാം നമ്പറില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ടീമിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ എപ്പോഴും കൂടുതല്‍ പന്തുകള്‍ കളിച്ച് മത്സരം നന്നായി ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ചും മികച്ച ഒരു ബൗളിങ് നിരയ്‌ക്കെതിരേ. ഓസ്‌ട്രേലിയയെ പോലുള്ള ഒരു ബൗളിങ് ലൈനപ്പിനെതിരേ പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരുന്നത് താങ്ങാനാകുന്നതല്ല'', ലക്ഷ്മണ്‍ പറഞ്ഞു.

മികച്ച ഫോം കണക്കിലെടുത്ത് കെ.എല്‍ രാഹുലിനെയും പരിചയ സമ്പത്ത് കണക്കിലെടുത്ത് ശിഖര്‍ ധവാനെയും കളിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം. എന്നാല്‍ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ രാഹുലിനെ നാലാം നമ്പറില്‍ ഇറക്കി കോലി മൂന്നാമത് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നും ലക്ഷ്മണ്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം മത്സരത്തിനു ശേഷം നാലാം നമ്പറില്‍ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ തീരുമാനം പാളിപ്പോയെന്ന് കോലി തന്നെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. നാലാമതായി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യം മുന്‍പും ചര്‍ച്ചചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നു പറഞ്ഞ കോലി മത്സരത്തില്‍ നാലാമനായി ഇറങ്ങിയത് അത്ര വിജയിച്ചില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

കോലിക്ക് പകരം മൂന്നാം നമ്പറില്‍ ബാറ്റിങ്ങിനെത്തിയ ലോകേഷ് രാഹുല്‍ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും, നാലാമതായെത്തിയ കോലിക്ക് തന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനായിരുന്നില്ല.

