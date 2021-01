ഗാള്‍: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഏഴു വിക്കറ്റ് ജയം.

ലങ്ക ഉയര്‍ത്തിയ 74 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം അഞ്ചാം ദിനം കൂടുതല്‍ നഷ്ടങ്ങളില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ട് മറികടന്നു. മൂന്നിന് 38 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് അവസാന ദിനം ബാറ്റിങ് തുടങ്ങിയത്. ജോണി ബെയര്‍സ്‌റ്റോയും (35*) ഡാനിയല്‍ ലോറന്‍സും (21*) ഉറച്ചുനിന്നതോടെ കൂടുതല്‍ നഷ്ടങ്ങളില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയം പിടിച്ചു.

ഇതോടെ രണ്ടു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് 1-0ന് മുന്നിലെത്തി.

സ്‌കോര്‍: ശ്രീലങ്ക - 135/10 & 359/10, ഇംഗ്ലണ്ട് - 421/10 & 76/3.

നേരത്തെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ലങ്കയെ 135 റണ്‍സിന് എറിഞ്ഞിട്ട ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്‍ ജോ റൂട്ടിന്റെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി മികവില്‍ 421 റണ്‍സെടുത്തിരുന്നു. 321 പന്തുകള്‍ നേരിട്ട റൂട്ട് ഒരു സിക്‌സും 18 ഫോറുമടക്കം 228 റണ്‍സെടുത്തു.

എന്നാല്‍ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ സെഞ്ചുറി നേടിയ തിരിമാനെ (111), കുശാല്‍ പെരേര (62), ഏയ്ഞ്ചലോ മാത്യൂസ് (71) എന്നിവരുടെ മികവില്‍ 359 റണ്‍സെടുത്ത ശ്രീലങ്ക, ഇംഗ്ലണ്ടിനു മുന്നില്‍വെച്ചത് 74 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം.

14 റണ്‍സിനിടെ ഡൊമിനിക് സിബ്ലി (2), സാക്ക് ക്രൗളി (8), ജോ റൂട്ട് (1) എന്നിവരെ പുറത്താക്കി ലങ്ക, ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. എന്നാല്‍ നാലാം വിക്കറ്റില്‍ 62 റണ്‍സ് ചേര്‍ത്ത ബെയര്‍സ്‌റ്റോ - ലോറന്‍സ് സഖ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കൂടുതല്‍ നഷ്ടങ്ങളില്ലാതെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു.

