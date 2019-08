ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലീഷ് പേസ് ബൗളര്‍ ജെയിംസ് ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ ആഷസ് പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത്. ആദ്യ ടെസ്റ്റിനിടെ ആന്‍ഡേഴ്‌സ്‌ന്റെ കാലിന് പരിക്കേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു. നാല് ഓവര്‍ എറിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരുന്നു പരിക്ക്. പിന്നീട് രണ്ടും മൂന്നും ടെസ്റ്റില്‍ ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ കളിച്ചിരുന്നില്ല.

ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് നേടിയ ആന്‍ഡേഴ്‌സന്റെ അഭാവം ടീമിനെ ബാധിക്കും. ആന്‍ഡേഴ്‌സണ് പകരം ക്രെയ്ഗ് ഓവര്‍ട്ടണെ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിലെടുത്തു.

നാലാം ടെസ്റ്റില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പേസര്‍ കളിക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ലങ്കാഷെയറിനെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരത്തില്‍ ആന്‍ഡേഴ്‌സണെ വീണ്ടും കാലില്‍ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ താരം പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു.

ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ഓള്‍ഡ് ട്രാഫോഡില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ നാലിനാണ് നാലാം ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. പരമ്പരയില്‍ ഇരുടീമുകളും ഓരോ വിജയം നേടി 1-1 എന്ന നിലയിലാണ്്. ഒരു ടെസ്റ്റ് സമനിലയിലുമായി.

