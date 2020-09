ദുബായ്: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരേ നാട്ടില്‍ നടന്ന ഏകദിന പരമ്പര കൈവിട്ടെങ്കിലും ഐ.സി.സി ഏകദിന റാങ്കിങ്ങില്‍ നേട്ടം കൊയ്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങള്‍.

196 റണ്‍സുമായി പരമ്പരയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണര്‍ ജോണി ബെയര്‍സ്‌റ്റോ ഏകദിന ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരുടെ റാങ്കിങ്ങില്‍ ആദ്യ പത്തിലെത്തി. 754 പോയന്റുമായി പത്താം സ്ഥാനത്താണ് ബെയര്‍സ്‌റ്റോ. 2018 ഒക്ടോബറില്‍ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് താരം റാങ്കിങ്ങില്‍ ആദ്യ പത്തില്‍ ഇടംപിടിക്കുന്നത്.

അതേസമയം റാങ്കിങ്ങില്‍ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ക്രിസ് വോക്‌സാണ്. പരമ്പരയില്‍ ബാറ്റു കൊണ്ടും ബോളുകൊണ്ടും തിളങ്ങിയ വോക്‌സ് ഐ.സി.സി ഏകദിന ബൗളര്‍മാരുടെ റാങ്കിങ്ങില്‍ മൂന്നു സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി നാലാമതെത്തി. ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരുടെ റാങ്കിങ്ങില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്താനും താരത്തിനായി. ക്രിസ് വോക്‌സിനൊപ്പം പത്താം സ്ഥാനത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തന്നെ ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചറുമുണ്ട്.

