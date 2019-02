സെന്റ് ലൂസിയ: വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കൂറ്റന്‍ വിജയം. 232 റണ്‍സിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആതിഥേയരെ തകര്‍ത്തത്. 485 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ വിന്‍ഡീസ് 252 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി.

മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീതമെടുത്ത മോയിന്‍ അലിയും ജെയിംസ് ആന്‍ഡേഴ്‌സണുമാണ് വിന്‍ഡീസിനെ എളുപ്പത്തില്‍ പുറത്താക്കിയത്. ബെന്‍ സ്റ്റോക്ക്‌സ് രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തു. ഇതോടെ രണ്ടിന്നിങ്‌സിലുമായി മോയിന്‍ അലിക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റായി.

സെഞ്ചുറിയുമായി റോസ്റ്റണ്‍ ചേസ് ചെറുത്തുനില്‍പ്പിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടം എങ്ങുമെത്തിയില്ല. 191 പന്തില്‍ 102 റണ്‍സടിച്ച റോസ്റ്റണ്‍ പുറത്താകാതെ നിന്നു. റോസ്റ്റണ് പിന്തുണ നല്‍കാതെ മറ്റു ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരെല്ലാം ക്രീസ് വിട്ടതോടെ വിന്‍ഡീസ് പരാജയമേറ്റു വാങ്ങി. നേരത്തെ ആദ്യ രണ്ട് ടെസ്റ്റിലും വിജയിച്ച് വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്‌കോര്‍: ഇംഗ്ലണ്ട് 277, 361/5 d. വിന്‍ഡീസ് 154, 252.

രണ്ടാമിന്നിങ്‌സ് അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് 361 റണ്‍സ് എന്ന നിലയില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 122 റണ്‍സടിച്ച ജോ റൂട്ടും 69 റണ്‍സ് നേടിയ ജോ ഡെന്‍ലിയുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കൂറ്റന്‍ സ്‌കോറിലെത്തിച്ചത്. ഒപ്പം 56 റണ്‍സോടെ ജോസ് ബട്‌ലറും 48 റണ്‍സടിച്ച ബെന്‍ സ്‌റ്റോക്ക്‌സും ഇരുവര്‍ക്കും പിന്തുണ നല്‍കി.

ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സിലും അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ ബെന്‍ സ്റ്റോക്ക്‌സും ജോസ് ബട്‌ലറുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് മുന്‍തൂക്കം നല്‍കിയത്. ഇരുവരുടേയും മികവില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് 277 റണ്‍സടിച്ചു. എന്നാല്‍ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ വിന്‍ഡീസ് തകര്‍ന്നു. അഞ്ച് വിക്കറ്റെടുത്ത മാര്‍ക്ക് വുഡിന്റേയും നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മോയിന്‍ അലിയുടേയും ബൗളിങ്ങിന് മുന്നില്‍ കളി മറന്ന വിന്‍ഡീസ് 154 റണ്‍സിന് കൂടാരം കയറി. ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാമിന്നിങ്‌സില്‍ 123 റണ്‍സിന്റെ നിര്‍ണായക ലീഡ് നേടി.

