ഏഴാം ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന് ഇനി ഒമ്പതുമാസം കൂടിയുണ്ട്. ഒക്ടോബര്‍ 18-ന് ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ തുടങ്ങുന്ന ലോകകപ്പിനുമുമ്പ് പക്ഷേ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് കളിക്കാനുള്ളത് ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ അഞ്ച് ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങള്‍ മാത്രം. ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസീലന്‍ഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ടീമുകള്‍ക്കെതിരേ ഏകദിന പരമ്പരകളുമുണ്ട്. ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമാകുമെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച സമാപിച്ച ശ്രീലങ്കന്‍ പരമ്പര വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. പരിക്കില്ലെങ്കില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഇലവനില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാവുന്നത് ക്യാപ്റ്റന്‍ കോലിയും രോഹിത് ശര്‍മയും പേസ് ബൗളര്‍ ജസ്പ്രീത് ബുംറയും മാത്രം. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അന്തിമ സ്ഥാനത്തിനായി മത്സരിക്കേണ്ടിവരും. വരുന്ന പരമ്പരകളും ഐ.പി.എല്ലും താരങ്ങളുടെ മത്സരവേദിയാകും.

ഓപ്പണിങ്

പരിമിത ഓവറില്‍ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്പണിങ് ജോഡിയാണ് രോഹിത് ശര്‍മ - ശിഖര്‍ ധവാന്‍. കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പിലും ഈ സഖ്യം വിജയകരമായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും ശിഖറിന് പരിക്കേറ്റത് തിരിച്ചടിച്ചു. അതിനുശേഷം നിരന്തരം പരിക്കിലായിരുന്ന ധവാന്‍ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയിലൂടെ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും ലോകകപ്പില്‍ അദ്ദേഹം ഓപ്പണറായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാകില്ല. ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി 20യിലും പകരം ഓപ്പണറായെത്തിയ കെ.എല്‍. രാഹുല്‍ മികച്ച ഫോമിലായത് ധവാന്റെ സ്ഥാനത്തിന് ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നു.

ട്വന്റി 20 അവസാന അഞ്ച് ഇന്നിങ്സ്

ധവാന്‍ : 52, 32, 19, 31, 41

രാഹുല്‍ : 54, 45, 91, 11, 62

രോഹിത് : 71, 15, 8, 2, 85

വണ്‍ഡൗണ്‍

വണ്‍ഡൗണായി വിരാട് കോലിയുടെ സ്ഥാനം ഭദ്രം. (കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി 20 പരമ്പരകളില്‍ കോലി യുവതാരങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പിന്നോട്ട് ഇറങ്ങിക്കളിച്ചിരുന്നു)

അവസാന അഞ്ച് ഇന്നിങ്സ് - 26, 30*, 70*, 19, 94*

നാലാം നമ്പര്‍

ചെറിയ കാലത്തിനിടെ നാലാം സ്ഥാനത്ത് വിശ്വസ്തനായ ബാറ്റ്സ്മാന്‍ എന്ന് പേരെടുത്ത ശ്രേയസ് അയ്യരും ഏറക്കുറെ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കും.

അവസാന അഞ്ച് ഇന്നിങ്സ് - 4, 34, 0*,10, 4

വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍

വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ സ്ഥാനത്ത് ഋഷഭ് പന്തിന് ഭീഷണിയായി ധോനിയും സഞ്ജു സാംസണും ഉണ്ട്. ധോനി ഏകദിനത്തില്‍നിന്ന് വിരമിച്ചാലും ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ടീമില്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കോച്ച് രവിശാസ്ത്രി ഈയിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ധാരാളം അവസരങ്ങള്‍ കിട്ടിയ പന്തില്‍നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രകടനം കിട്ടാതാവുകയും ഐ.പി.എല്ലില്‍ ധോനി, സഞ്ജു എന്നിവര്‍ മികവ് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ കഥ മാറും.

അവസാന അഞ്ച് ഇന്നിങ്സ്

പന്ത് - 1*, 0, 33*, 18, 6

ധോനി - 40, 29*,2, 20*, 39

ഓള്‍റൗണ്ടര്‍

പരിക്കിലായിരുന്ന ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ ന്യൂസീലന്‍ഡ് പര്യടനത്തോടെ ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തും. ഫിറ്റ് ആണെങ്കില്‍ ലോകകപ്പ് ടീമില്‍ ഹാര്‍ദിക് ഉണ്ടാകും. മറ്റൊരു ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ രവീന്ദ്ര ജഡേജ മത്സരിക്കേണ്ടത് സ്പിന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരായ വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍, ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യ എന്നിവരോടായിരിക്കും. സ്‌പെഷലിസ്റ്റ് സ്പിന്നര്‍മാരായി കുല്‍ദീപും യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹലുമുണ്ട്.

പേസില്‍ പൊടിപാറും

പേസ് ബൗളിങ്ങിലാകും ഏറ്റവും വലിയ മത്സരം. ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് ഷമി, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ മികവ് തെളിയിച്ചവരാണ്. നാലാമതൊരു സ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടിയാകും മത്സരമെന്ന് കോലി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അവിടേക്ക് ഏറ്റവും സാധ്യതയുണ്ടാകിരുന്ന ദീപക് ചഹാര്‍ പരിക്കിലായതിനാല്‍ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരേ അവസരം കിട്ടിയ നവദീപ് സെയ്നിയും ശാര്‍ദൂല്‍ ഠാക്കൂറും ഒരുപോലെ തിളങ്ങി. ബിഗ് ഹിറ്ററാണെന്ന ആനുകൂല്യവും ശാര്‍ദൂലിനുണ്ട്.

ഐ.പി.എല്‍

മാര്‍ച്ച്- മേയ് മാസങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന ഐ.പി.എല്‍. കഴിയുമ്പോള്‍ മത്സരരംഗത്തേക്ക് കൂടുതല്‍ പേരുകള്‍ തെളിഞ്ഞുവരും.

കോലിക്ക് ജയിക്കണം

ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങില്‍ ഒന്നാമതും ഏകദിനത്തില്‍ രണ്ടാമതുമുള്ള ഇന്ത്യ ട്വന്റി 20യില്‍ ഇപ്പോള്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. 2007-ലെ പ്രഥമ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ജയിച്ചതില്‍പ്പിന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ കിരീടം നേടാനായിട്ടില്ല. വ്യക്തിപരമായി ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞ വിരാട് കോലി, തനിക്കുകീഴില്‍ ഒരു ലോകകിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

