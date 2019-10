അഡ്‌ലെയ്ഡ്: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി-20യില്‍ ഓസീസ് ഓപ്പണര്‍ ഡേവിഡ് വാര്‍ണറുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്. 56 പന്തില്‍ പുറത്താകാതെ സെഞ്ചുറി നേടിയ വാര്‍ണറുടെ ഇന്നിങ്‌സ് മികവില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ നിശ്ചിത ഓവറില്‍ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 233 റണ്‍സ് അടിച്ചു. എട്ടു ഫോറും മൂന്നു സിക്‌സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു വാര്‍ണറുടെ ഇന്നിങ്‌സ്. വിലക്കിന് ശേഷം ക്രീസില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ വാര്‍ണറുടെ ഓസീസ് ജെഴ്‌സിയിലെ ആദ്യ ട്വന്റി-20 മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.

ടോസ് നേടിയ ശ്രീലങ്ക ഓസ്‌ട്രേലിയയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. ഓസീസിനായി ആരോണ്‍ ഫിഞ്ചും ഡേവിഡ് വാര്‍ണറും ഓപ്പണിങ്ങില്‍ ഇറങ്ങി. ഈ കൂട്ടുകെട്ട് 122 റണ്‍സ് പടുത്തുയര്‍ത്തി. 36 പന്തില്‍ എട്ടു ഫോറും മൂന്നു സിക്‌സും സഹിതം 64 റണ്‍സെടുത്ത ഫിഞ്ചിനെ പുറത്താക്കി ലക്ഷണ്‍ സന്‍ഡകന്‍ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിക്കുകയായിരുന്നു.

പിന്നീട് രണ്ടാം വിക്കറ്റില്‍ ഗ്ലെന്‍ മാക്‌സ് വെല്ലും വാര്‍ണറും ഒത്തുചേര്‍ന്നു. ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് 107 റണ്‍സ് കൂടി സ്‌കോര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ ചേര്‍ത്തു. 28 പന്തില്‍ ഏഴു ഫോറും മൂന്നു സിക്‌സും നേടി മാക്‌സ്‌വെല്‍ അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 62 റണ്‍സാണ്. അവസാന ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തില്‍ മാക്‌സ്‌വെല്ലിനെ ദാസുന്‍ ശനക പുറത്താക്കി. ഒരു റണ്ണുമായി ആഷ്ടണ്‍ ടേണര്‍ പുറത്താകാതെ നിന്നു.

Content Highlights: David Warner comes back to T20 cricket with brilliant century Australia vs Sri Lanka