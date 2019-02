വാരണാസി: ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ വാരണാസിയില്‍ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടന്നു. അതിനിപ്പോള്‍ എന്താണിത്ര പറയാനെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട, ആ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു. സംസ്‌കൃത കമന്ററിയോടെ ദോത്തിയും കുര്‍ത്തയും ധരിച്ചായിരുന്നു ആ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം. സംസ്‌കൃത ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് എന്ന പേരിലുള്ള ഈ ടൂര്‍ണമെന്റ് പത്ത് ഓവര്‍ മത്സരമായാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. അഞ്ച് ടീമുകള്‍ മല്‍സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി സംസ്‌കൃത കോളേജുകളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. സമ്പൂര്‍ണാനന്ദ് സംസ്‌കൃത വിദ്യാലയയുടെ 75-ാം സ്ഥാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ടൂര്‍ണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ അമ്പയറുടെയും കമന്റേറ്ററുമാരുടെയും വസ്ത്രധാരണം ചര്‍ച്ചാവിഷയമാകുകയായിരുന്നു.

സംസ്‌കൃത വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കായിക മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പ്രചോദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് സംസ്‌കൃത അധ്യാപകന്‍ ഗണേഷ് ദത്ത് ശാസ്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ടൂര്‍ണമെന്റ് അതിന്റെ അവതരണത്താല്‍ വേറിട്ടു നിന്നെന്ന് ശാസ്ത്രത്ത് മഹാവിദ്യാലയയിലെ ആചാര്യ പവന്‍ കുമാര്‍ ശാസ്ത്രിയും പ്രതികരിച്ചു.

