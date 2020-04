മുംബൈ: കോവിഡിന് ശേഷം കളിക്കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോള്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍. പന്തിന്റെ തിളക്കം കൂട്ടുന്ന രീതി ഉള്‍പ്പെടെ കളിക്കാരുടെ ആഘോഷ രീതികള്‍ വരെ മാറ്റം വരുമെന്നും സച്ചിന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 47-ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു സച്ചിന്റെ പ്രതികരണം.

പന്തിന് തിളക്കം കൂട്ടാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി മാറും. ശുചിത്വം പാലിക്കേണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. താരങ്ങളുടെ ആഘോഷ രീതി വരെ മാറും. ഹൈ ഫൈവോ, കെട്ടിപ്പിടിക്കലോ ഉണ്ടായേക്കില്ല. കോവിഡ് ഭീതി പൂര്‍ണമായും നീങ്ങിയ ശേഷമാകും കളിക്കളങ്ങള്‍ ഉണരുക. എങ്കിലും ഇതെല്ലാം കളിക്കാരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുമെന്നും സച്ചിന്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തില്‍ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ പോര, മാനസികമായും ആരോഗ്യവാന്‍മാരായിരിക്കണമെന്നും സച്ചിന്‍ പറയുന്നു. മാനസികമായി നിങ്ങള്‍ കരുത്താര്‍ജിച്ചാല്‍ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പ്രതിസന്ധിയെ ഉറച്ച മനസോടെ നേരിടാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാരണം കുടുംബത്തിനും കുട്ടികള്‍ക്കുമൊപ്പം കൂടുതല്‍ സമയം ചെലവഴിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സച്ചിന്‍ പറഞ്ഞു.

