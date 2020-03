മാര്‍ച്ച് എട്ടിന് മെല്‍ബണില്‍ നടന്ന വനിതാ ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ഫൈനല്‍ കാണാനെത്തിയത് 86174 പേരാണ്. ഒരു വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം കാണാന്‍ ഇത്രയും കാണികളെത്തുന്നത് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യ സംഭവമായിരുന്നു. അഞ്ചു ദിവസങ്ങള്‍ക്കുശേഷം ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ പുരുഷ ടീമും ന്യൂസീലന്‍ഡ് പുരുഷ ടീമും ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം കളിച്ചു. 48000 പേരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സിഡ്‌നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു മത്സരം. എന്നാല്‍ കളിക്കാരും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുമല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ആരാധകന്‍ പോലും സ്‌റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒഴിഞ്ഞ ഗാലറിയെ സാക്ഷിയാക്കി മത്സരത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ 71 റണ്‍സിന് വിജയിച്ചു. ഓസീസ് താരം ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയപ്പോള്‍ അതു ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു. ഗാലറിയേല്ക്ക് പറന്ന പന്ത് തിരയാന്‍ കസേരകള്‍ക്കിടയിലേക്ക് കളിക്കാര്‍ തന്നെ ഇറങ്ങി. ഈ അഞ്ചു ദിവസത്തിനിടയില്‍ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? 86174 പേരില്‍ നിന്ന് ശൂന്യത നിറഞ്ഞ ഗാലറിയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്താണ്? ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളു: കൊറോണ വൈറസ്!

ഡിസംബര്‍ 2019-ല്‍ ചൈനീസ് നഗരമായ വുഹാനില്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസ് ഇതവുരെ 5000-ത്തിലധികം ആളുകളുടെ ജീവനാണെടുത്തത്. ഒന്നേ കാല്‍ ലക്ഷത്തിന് അടുത്ത് ആളുകളെ രോഗം ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ കളിക്കളങ്ങളും നിശ്ചലമായി. താരങ്ങള്‍ പരസ്പരം കൈ കൊടുക്കരുതെന്ന നിര്‍ദേശം വന്നു. കിറ്റുകളില്‍ കൂടുതല്‍ ഹാന്‍ഡ് സാനിറ്റൈസറുകള്‍ കരുതാന്‍ തുടങ്ങി. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളടങ്ങിയ പരമ്പര ഉപേക്ഷിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതോടെയാണ് പരമ്പരകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓരോ രാജ്യത്തേയും ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡുകള്‍ ആലോചിച്ചുതുടങ്ങിയത്.

സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറും ബ്രയാന്‍ ലാറയും അടക്കമുള്ള ഇതിഹാസ താരങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന റോഡ് സേഫ്റ്റി വേള്‍ഡ് സീരീസും നിര്‍ത്തിവെച്ചു. എന്നാല്‍ ഐ.പി.എല്‍ മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബി.സി.സി.ഐ അപ്പോഴും തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന വന്‍ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമായിരുന്നു ബി.സി.സി.ഐയുടെ പ്രശ്‌നം. അടച്ചിട്ട സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ മത്സരങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ആദ്യം തീരുമാനമെടുത്തു. എന്നാല്‍ ശൂന്യമായ ഗാലറിയോര്‍ത്ത് മത്സരങ്ങള്‍ ഏപ്രിലിലേക്ക് നീട്ടിവെച്ചു. വിദേശ താരങ്ങള്‍ക്ക് എത്തിപ്പെടാനാകാത്തതിനാല്‍ ഐ.പി.എല്‍ റദ്ദാക്കാനും വെട്ടിച്ചുരുക്കാനുമുള്ള സാധ്യത നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയും ബി.സി.സി.ഐ ഉപേക്ഷിച്ചു. ആദ്യ ഏകദിനം മഴമൂലം ഒഴിവാക്കിയപ്പോള്‍ രണ്ടും മൂന്നും ഏകദിനങ്ങള്‍ കൊറോണ ഭീതിയില്‍ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പര്യടനം അവസാനിപ്പിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരങ്ങള്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.

ഈ സമയത്ത് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തിലായിരുന്ന ന്യൂസീലന്‍ഡ് ടീം ആദ്യ ഏകദിനം സിഡ്‌നിയില്‍ കളിച്ചു. ആളൊഴിഞ്ഞ ഗാലറിക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു കളി. മത്സരത്തില്‍ 71 റണ്‍സിന് ഓസ്‌ട്രേലിയ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഇതിന് പിന്നാലെ ഇരുടീമുകളിലും ആശങ്ക പടര്‍ന്നു. ഇതോടെ പരമ്പര ഉപേക്ഷിച്ച് ന്യൂസീലന്‍ഡ് ടീമംഗങ്ങള്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.

ഇതുവരെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ക്കൊന്നും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പേസ് ബൗളര്‍ കെയ്ന്‍ റിച്ചാര്‍ഡ്‌സണും ന്യൂസീലന്‍ഡ് പേസ് ബൗളര്‍ ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസണും തൊണ്ടവേദന അനുഭവപ്പെട്ടത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കി. ഇരുവരും ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. കെയ്ന്‍ റിച്ചാര്‍ഡ്‌സണ്‍ന്റെ പരിശോധനാഫലം പുറത്തുവന്നു. അതു നെഗറ്റീവായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഫെര്‍ഗൂസണും നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന റിസള്‍ട്ട് വന്നു. ഇതോടെയാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡ്-ഓസ്‌ട്രേലിയ താരങ്ങളുടെ ആശങ്കയൊഴിഞ്ഞത്.

