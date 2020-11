അഡ്ലെയ്ഡ്: കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തിന് തുടക്കത്തിലേ ഭീഷണി. പരമ്പരയിലെ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന് വേദിയാകേണ്ട അഡ്‌ലെയ്ഡില്‍ കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായി.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ആഭ്യന്തര ടൂര്‍ണമെന്റായ ഷെഫീല്‍ഡ് ഷീല്‍ഡില്‍ കളിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയ താരങ്ങളോടെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഐസൊലേഷനില്‍ പോകാന്‍ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ ടിം പെയ്‌നും മാത്യു വെയ്ഡും ഐസൊലേഷനിലാണ്. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ആഷ്ടണ്‍ അഗറും കാമറോണ്‍ ഗ്രീനും ഐസൊലേഷനില്‍ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവര്‍ക്കും ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം നഷ്ടമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഷെഫീല്‍ഡ് ഷീല്‍ഡില്‍ കളിച്ച ടാസ്മാനിയ, വെസ്റ്റേണ്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസൗത്ത് വെയില്‍സ്, ക്വീന്‍സ്ലന്‍ഡ്, വിക്ടോറിയ ടീമുകളിലെ താരങ്ങളോടും മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളോടുമാണ് ഐസൊലേഷനില്‍ പോകാന്‍ നിര്‍ദേശമുള്ളത്. താരങ്ങളടക്കമുള്ളവര്‍ക്ക് ഉടന്‍ തന്നെ കോവിഡ് പരിശോധനയും നടത്തും.

അതേസമയം 12-ാം തീയതി ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ ടീം നിലവില്‍ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈനിലാണ്. നവംബര്‍ 26 വരെ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ ക്വാറന്റൈനില്‍ തുടരും. ഇക്കാലയളവില്‍ പരിശീലനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഓസ്ട്രേലിയ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നവംബര്‍ 27-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പര്യടനം രണ്ടു മാസത്തോളം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്നതാണ്. നവംബര്‍ 27-ന് സിഡ്‌നിയില്‍ ആദ്യ ഏകദിന മത്സരത്തോടെ പര്യടനത്തിന് തുടക്കമാകും. മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും മൂന്ന് ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളും നാല് ടെസ്റ്റുകളുമാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്.

Content Highlights: covid 19 outbreak in Adelaide Tim Paine in isolation CA to monitor situation